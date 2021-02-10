سمو الأمير يهنئ القيادة الإماراتية بنجاح مهمة مسبار الأمل في الوصول إلى مداره





بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهان إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بنجاح مهمة مسبار الأمل الإماراتي في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ مشيدا سموه بهذا الإنجاز التاريخي والعلمي في مجال الفضاء والذي يضاف إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يجسد ما وصلت إليه في المجالات العلمية والتقنية والفضاء من تقدم ورقي عال بفضل الرؤى الطموحة لقيادتها والجهود الحثيثة لأبنائها مما عزز مكانتها لدى المجتمع الدولي على كافة الأصعدة مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز الإماراتي والعربي هو محل فخر واعتزاز الجميع سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموهم موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل ما تتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.بعث سمو ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تهان إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح مهمة مسبار الأمل الإماراتي في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ مشيدا سموه بهذا الإنجاز الإماراتي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الفضاء متمنيا لسموهم دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة كل التقدم والازدهار.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تهان مماثلة.