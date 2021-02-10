فتوح الرقم تترأس جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية لعام 2021

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية انتخاب مديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع للمعهد الدكتورة فتوح الرقم لرئاسة جمعية مهندسي الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2021.وقال معهد الأبحاث في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنها المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب امرأة عربية لرئاسة تلك الجمعية من خارج الولايات المتحدة الأمريكية منذ تم إنشاؤها عام 1977.وأضاف أن الجمعية تضم أكثر من 18 ألف عضو من أكثر من 100 دولة وتعنى بتطوير الكفاءات في مجال هندسة الطاقة من خلال التدريب المتخصص وشهادات الاعتماد والفعاليات العلمية والتقنية.وتشغل الدكتورة المهندسة فتوح الرقم حاليا منصب رئيس فرع الكويت لجمعية مهندسي الطاقة الأمريكية ومساعد تطوير العضوية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط.