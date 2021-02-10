فريق «الأشغال» و«البيئة»: سحب عينات لعمل فحوصات مخبرية لمخارج الأمطار في «حولي» و«مبارك الكبير»

نفذ الفريق البيئي المشترك بين وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة عملية كشف على مخارج الأمطار بالقرب من دار سلوى و فندق راديسون ساس بلو بمحافظة حولي ومنطقة أبو الحصانية و داخل نادي ضباط الحرس الوطني في محافظة مبارك الكبير.واستعان الفريق خلال جولته الميدانية بفريق من قبل قسم المختبرات والدراسات البيئية التابع لإدارة شؤون البيئة في قطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة، حيث تم استخدام سيارة المختبر المتنقل لعمل الفحوصات المخبرية المطلوبة.وقام الفريق بسحب عينات لعمل الفحوصات المخبرية المطلوبة، مع التأكيد على أنه وفي حال كان هناك ارتفاع في نسبة الملوثات سيتم عمل مسح ميداني لكامل الشبكة ومخاطبة الجهات المستفيدة من الشبكة والمسببة للتلوث.