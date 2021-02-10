محليات

مركز التواصل الحكومي يرفع مستوى التحذير: 7739 إصابة بكورونا خلال 9 أيام

منذ 49 دقيقة
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رفع مركز التواصل الحكومي مستوى التحذير معلنا تسجيل 7739 إصابة بفيروس كورونا خلال 9 أيام فقط من شهر فبراير الجاري.وأوضح في احصائية نشرها اليوم الثلاثاء أن الكويت سجلت خلال شهر ديسمبر الماضي 7949 حالة إصابة ، فيما ارتفعت الإصابات إلى 14673 حالة خلال شهر يناير الماضي، ما يكشف الزيادة السريعة في ارتفاع معدل الإصابات.وجدد مركز التواصل الاجتماعي الالتزام بالاشتراطات الصحية ولبس الكمام وغسل وتعقيم اليدين وترك مسافة مترين بيننا وبين الآخرين وعدم المصافحة، لتعزيز السلامة المجتمعية.

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