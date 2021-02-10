محليات

وزير التربية يصدر قراراً باستمرار الدراسة عن بعد للفصل الدراسي الثاني

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أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور علي المضف اليوم الاربعاء قرارا وزاريا باستمرار الدراسة بجميع المراحل التعليمية المختلفة عن طريق التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2021.وقالت الوزارة في بيان صحفي انه سيتم مراجعة هذا القرار حسب المعطيات الصحية بالتنسيق مع اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة.وأضافت ان هذا القرار يطبق على مدارس التعليم العام والتعليم الديني ومراكز تعليم الكبار والمدارس الاهلية في التعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العام.وأوضحت الوزارة انه قد تقرر كذلك بأن يتولى وكيل الوزارة اصدار جميع القرارات اللازمة لتعديل اي احكام الى جانب اصدار النشرات التي يتطلبها تطبيق القرار.

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