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وزير الخارجية التركي يزور مشروع «مبنى الركاب 2» في مطار الكويت الجديد

منذ 56 دقيقة
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زار وزير الشؤون الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وسفيرة تركيا لدى الكويت عائشة سيان كويتك موقع إنشاء مشروع مطار الكويت الدولي الجديد (مبنى الركاب 2) وذلك لمتابعة آخر تطورات المشروع التي حققتها شركة ليماك التركية.وكان في استقبالهما ممثلون رسميون من الشركة بمن فيهم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة فايز جينس، والمدير الإقليمي لشركة ليماك للإنشاءات- الكويت كيهان بغدادتلي. واستمعوا خلال الجولة إلى ملخص عن سير أعمال المشروع البالغة تكلفته 4.3 مليارات دولار والحزمة رقم (2) الخاصة بمواقف السيارات والبالغة تكلفتها 559 مليون دولار أميركي.

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