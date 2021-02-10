وزير الخارجية التركي يهنئ الكويت على نجاح جهودها الدبلوماسية لحل الازمة الخليجية





هنأ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء دولة الكويت على نجاح جهودها الدبلوماسية لحل الأزمة الخليجية.جاء ذلك في تغريدات لجاويش أوغلو على حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) عقب لقائه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة رسمية يجريها للكويت.وقال جاويش أوغلو نقلا عن وكالة (أناضول) التركية للأنباء “بفضل وساطة دولة الكويت ثمة أجواء ايجابية الآن في منطقة الخليج”.وأشار الى أنه نقل التحيات والتمنيات الطيبة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى سمو أمير دولة الكويت.وأوضح ان تركيا ستواصل العمل مع مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التعاون في مجالي الصحة والاقتصاد من أجل منطقة خليجية قوية وموحدة ومستقرة.وأكد ان تركيا حافظت على حجم التبادل التجاري مع دولة الكويت رغم تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) معربا عن سعادته في قيام شركات المقاولات التركية بتنفيذ مشاريع مهمة في الكويت.كما بحث جاويش أوغلو خلال الزيارة مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية وألتقى ايضا مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.