وزير الدفاع: هيئة الخدمات الطبية صرح طبي شامخ بعطائه وبجهود شبابه





أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح أن هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع كانت ولا زالت ذلك الصرح الطبي الشامخ بعطائه الزاخر بجهود خبراته وشبابه محط الأنظار ومضرب الأمثال وقدوة في جميع الجهود والأعمال.جاء ذلك في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي عقب زيارة الشيخ حمد الجابر التفقدية اليوم الاربعاء لهيئة الخدمات الطبية والتي رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار قادة الجيش.وقال الشيخ حمد الجابر ان منتسبي هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع هم “الجيش الأبيض” أصحاب المواقف المشهودة والأيادي المدودة لخدمة الوطن والعمل من أجله وهم الذين يواصلون الليل بالنهار في سبيل تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية لمنتسبي القوات المسلحة وذويهم.ونقل لهم تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر لمنتسبي هيئة الخدمات الطبية على ما يقومون به من عمل متميز.وأشاد بالدور الكبير لمنتسبي الهيئة في دعم جهود الدولة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والذي كان له أكبر الأثر في نفوس الجميع اذ كانوا خير معين لاخوانهم من منتسبي وزارة الصحة في التصدي لمواجهة هذه الجائحة.ودعا في ختام زيارته منتسبي الهيئة إلى المحافظة على تميزهم وتفوقهم والسعي دائما إلى الارتقاء بمنظومة العمل الصحي في القوات المسلحة وذلك عبر استمرارهم في تنمية قدراتهم وخبراتهم في هذا المجال.وأشار البيان الى انه كان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله رئيس هيئة الخدمات الطبية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وعدد من قيادات الهيئة اذ استمع في مستهل زيارته إلي ايجاز مفصل عن طبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة لمنتسبي القوات المسلحة وذويهم والدور الذي تقوم به عبر مشاركتها في دعم جهود الدولة وجهود وزارة الصحة بشكل خاص في ظل الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد.وأضاف ان الشيخ حمد الجابر قام بجولة شملت بعض المرافق الصحية التابعة للهيئة اطلع فيها على سير الأعمال والاجراءات المتخذة ضمن خطط التطوير والتحديث الجاري تنفيذها كما قام بتفقد مركز لقاح (كوفيد 19) الذي تم افتتاحه مؤخرا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بتكليف هيئة الخدمات الطبية بتوفير اللقاح للعسكريين وذويهم.