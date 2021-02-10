محليات

وقف مزاد سوق السمك والاكتفاء بالبيع على البسطات بنظام الحصص

منذ 58 دقيقة
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بناء على قرار من قبل وزارتي التجارة والصناعة والصحة، تم وقف المزادات في أسواق السمك للمحلي والمستورد ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا وبعد الاجتماع الذي عقد بين وزارات التجارة والصناعة والبلدية والداخلية والصحة. وأسفر الاجتماع عن أن تجري عملية التنظيم في بيع الأسماك بنظام الحصص على البسطات وفي الأسواق الموازية والتجارية والجمعيات مع وضع الأسعار للعمل بها خلال الفترة الحالية، وقد تم تحديد اليوم الأربعاء موعدا لتطبيق القرار.

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