أبو صليب يطالب وزير الشؤون بإنصاف (ذوي الإعاقة)

11 فبراير 2021 | | طالب النائب سعود أبو صليب وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الاوقاف والشئون الاسلامية عيسي الكندري بضرورة إنصاف فئة ذوى الإعاقة ورفع الظلم عنهم، وايقاف مايحدث من أخطاء في الهيئة العامة لذوي الإعاقة.

وأضاف بو صليب في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الامة إنه تقدم بسؤال برلماني للوزير عيسي الكندري بشأن انتهاء مرسوم مديرة الهيئة العامة لذوي الإعاقة.

وأوضح أبو صليب أن رد الوزير بين أن مرسوم تعيين مديرة الهيئة انتهى بتاريخ 9/10/2021 ولم يتم التجديد لها حتى اليوم، مستغربا استمرارها في عملها باصدار قرارات وتشكيل لجان رغم انتهاء مرسوم تعيينها.

وأضاف ان المديرة أصدرت خلال العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ فقط نحو ٤٤ قرارا إداريا، معتبرا أن آخر قرار اصدرته يظلم ذوى الإعاقة.

وقال انه بصفته عضوا في لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية فقد خصصت اللجنة رقم واتساب للتواصل مع ذوى الهمم واهاليهم وخلال اول ٤٨ ساعه تلقت اللجنة أكثر من ٨٤٤ شكوى من قبل المعاقين مما يدل على وجود ظلم واضح لهم.

وبين أن القرار يتعلق بتشكيل لجنة فنية عليا من اشخاص تتضمن وجود مدير ادارة الطب الشرعي في وزارة الداخلية على الرغم من أنه مدير الجهة التي يتم تحويل المتضررين إليها للفصل في حالاتهم مما يجعله هو الخصم والحكم في حالة وقوع ظلم على المعاق.

واشار إلى ان من يقع عليه ظلم يتوجه إلى القضاء الذي بدوره يقوم بتحويل القضية الى الادلة الجنائية التي بدورها تقوم بتحويل الملف الي ادارة الطب الشرعي الذي يعتبر مديرها عضوا في لجنة (الإعاقة) ويجتمع معهم كل يوم ثلاثاء.

ولفت أبو صليب الي ان المستغرب ايضا ان القرار نفسه رقم ٤٤ ذكر ان مدير ادارة الطب الشرعي يعمل في وزارة الصحة وهذه طامة كبرى فيها شبهه تزوير ان لم تكن تزوير وتدليس حيث انه يعمل في وزاره الداخلية وليس وزارة الصحة.

واوضح ابو صليب ان من اصدر القرار وضع هذا الأمر متعمدا وعلى الوزير ان يوقف هذا العبث مؤكدا انه سيتخذ كافة اجراءاته الدستورية بعد تقديم عدة إنذارات حول هذه المشكلة.(إع)