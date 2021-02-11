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إصابة السفيرة الفرنسية آن كلير ليجيندر بفيروس «كورونا»

منذ 33 دقيقة
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أعلنت السفارة الفرنسية لدى البلاد، أنه ثبت إصابة السفيرة آن كلير ليجيندر بفيروس كورونا المستجد، حيث تم إعلامها بنتيجة فحص كوفيد-19، التي أكدت إصابتها بالفيروس.وقامت السفيرة بعزل نفسها على الفور، وتم إبلاغ جميع المخالطين لها خلال هذه الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفقاً للبروتوكول الصحي.كما اتخذت السفارة الفرنسية جميع التدابير الاحترازية اللازمة، بوضع جميع موظفيها في عزلة، في انتظار اختبارات الفحص، التي ستجري وفقاً للتوصيات الصحية.وطمأنت السفارة الجميع بشأن الحالة الصحية للسفيرة آن -كلير لوجندر، مثمنة كل من اتصل للاطمئنان على صحتها.

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