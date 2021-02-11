الأهلي المصري يطيح بالميراس ويحصد برونزية المونديال

اقتنص نادي الأهلي المصري، الخميس، برونزية مونديال الأندية لكرة القدم،، بفوزه بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي، فيما حصل حارس المرمى محمد الشناوي على لقب “رجل المباراة”.

وفاز الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما لتحديد الفائزين بالمركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

ولعب حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي، دورا مهما في فوز فريقه، عقب تصديه لركلتي ترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب “المدينة التعليمية” في مدينة الريان القطرية.

وأعلنت صفحة النادي الأهلي على فيسبوك، اختيار اللجنة المنظمة للبطولة، الشناوي “رجل المباراة”.

وهذه المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المركز الثالث بكأس العالم للأندية، بعد فوزه ببرونزية البطولة عام 2006.

وفاز الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما لتحديد الفائزين بالمركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

ولعب حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي، دورا مهما في فوز فريقه، عقب تصديه لركلتي ترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب “المدينة التعليمية” في مدينة الريان القطرية.

وأعلنت صفحة النادي الأهلي على فيسبوك، اختيار اللجنة المنظمة للبطولة، الشناوي “رجل المباراة”.

وهذه المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المركز الثالث بكأس العالم للأندية، بعد فوزه ببرونزية البطولة عام 2006.