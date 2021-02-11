«التقدم العلمي» تصدر موسوعة علمية عن تاريخ وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»

أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ضمن سلسلة منشوراتها العلمية المتميزة موسوعة علمية تعد الأولى من نوعها باللغة العربية بعنوان (تاريخ ناسا.. القصة المذهلة لوكالة الفضاء الأمريكية ذات التاريخ العريق) احتفالا بجهودها المستمرة منذ أكثر من 60 عاما في اكتشاف الفضاء.وتتطرق الموسوعة التي نشرتها (التقدم العلمي للنشر) التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي إلى نشأة وتاريخ تلك الوكالة التي كانت وراء تجسيد عدد من أهم الإنجازات التي حققتها البشرية والقصة الحقيقة التي دعت إلى إنشائها.وتتناول الموسوعة التي تضمنت عددا من الصور المعبرة والرسوم التوضيحية قصة أعظم الانتصارات التي حققتها وكالة (ناسا) وعددا من أحلك أيامها والأوقات التي تجاوزت فيها كل الآمال الممكنة والأوقات التي خبت فيها تلك الآمال.وتتضمن الموسوعة قصة الكيفية التي كرست بفضلها تلك الوكالة على مدار ستة عقود جهودها لتحقيق المبدأ الذي تأسست عليه والمبني على الإيمان الراسخ بأن “الأنشطة في الفضاء يجب أن تكرس للأغراض السلمية من أجل صالح البشرية جمعاء”.وتستعرض الموسوعة عددا من الإنجازات التي حققتها (ناسا) ومنها إرسال رواد فضاء إلى القمر وإرسال مركبات فضائية الى ما وراء حدود مجموعتنا الشمسية وكذلك إرسال عربات جوالة إلى المريخ يسيرها بشر من الأرض بحثا عن الحياة في سهول ذلك الكوكب الأحمر.ويتطرق الإصدار الجديد إلى معلومات عن السباق السري الأمريكي إلى الفضاء ومشاريع أبولو وعطارد وجيميني إضافة إلى مشروع أبولو سويوز التجريبي ومكوك الفضاء (تشالنجر) وإنقاذ تلسكوب هابل الفضائي ومكوك الفضاء (كولومبيا).وتتناول الموسوعة أهم البعثات غير المأهولة التي أرسلتها الوكالة إلى الفضاء ومنها بعثة المريخ (فايكنغ) والمركبة (فوياجر) والاكتشافات المستمرة في المريخ والحياة ما بعد كوكب (بلوتو) إضافة إلى الدور الذي أدته الوكالة من أجل البشرية.وتصدر (التقدم العلمي للنشر) عددا من الموسوعات المتميزة والكتب الرصينة والمجلات العلمية بصورتيها الورقية والإلكترونية بهدف تعزيز الثقافة العلمية لدى القراء العرب في كل مكان وإطلاعهم على أحدث الموضوعات العلمية وتعزيز المحتوى العلمي العربي على الشبكة المعلوماتية.