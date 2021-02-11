«الصحة» تفتتح 5 مراكز جديدة لتطعيم «كوفيد 19»

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس افتتاح خمسة مراكز جديدة لتطعيم (كوفيد 19) ليصبح إجمالي عدد مراكز التطعيم 15 بالاضافة الى قاعتي 5 و6 في أرض المعارض الدولية.وقالت الوزارة في بيان صحفي ان افتتاح مزيد من المراكز يهدف إلى توسيع شريحة المستفيدين من اللقاح وتسهيل وصول المواطنين إلى مراكز التطعيم.وأوضحت ان المراكز الخمسة الجديدة هي مركز خيطان الجنوبي الصحي التابع لمنطقة الفروانية الصحية ومركز عبد الرحمن الزيد الصحي (غرب مشرف) التابع لمنطقة حولي الصحية ومركز شمال غرب الصليبخات الصحي التابع لمنطقة العاصمة الصحية ومركز صباح الاحمد (E) الصحي التابع لمنطقة الاحمدي الصحية ومركز النهضة الصحي التابع لمنطقة الجهراء الصحية.وكانت الوزارة أعلنت الأحد الماضي تدشين خدمة تطعيم (كوفيد 19) في مركزي المسايل الصحي (الأحمدي: المسايل) والنسيم الصحي (الجهراء: النسيم) كما أعلنت يوم الثلاثاء الماضي تدشين مراكز متعب عبيد الشلاحي الصحي (الفروانية: اشبيلية) والصديق الصحي (حولي: الصديق) وحمد الحميضي وشيخة السديراوي الصحي (العاصمة: الشويخ السكني).وأعلنت كذلك أمس الأربعاء تدشين خدمة تطعيم (كوفيد 19) في خمسة مراكز صحية وهي العارضية الشمالي الصحي (الفروانية:العارضية) وسلوى التخصصي (حولي: سلوى) ومساعد حمد الصالح الصحي (العاصمة: الشعب) وشرق الأحمدي الصحي (الأحمدي: شرق الأحمدي) وجابر الأحمد (الجهراء: جابر الأحمد).