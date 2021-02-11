«الصحة»: 987 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند، تأكيد إصابة 987 حالة جديدة، و553 حالة تعافي، فضلاً عن 5 وفيات، ليصبح إجمالي عدد الحالات 173983حالة، و108 حالات تتلقى الرعاية في العناية المركزة. وأضاف السند، أن هناك سرعة غير مسبوقة في انتشار الوباء حول العالم والذي ألقى بظلاله على الجوانب المختلف من جوانب الحياة.وحذر من زيادة منحى الإصابات بالفيروس التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، داعياً إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية، والتعاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية للسيطرة على هذا الوباء. وأكد ضرورة تأجيل الأفراح والمناسبات الاجتماعية لاحتواء الوباء، والحفاظ على كبار السن ذوي الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة، ومضاعفة الحرص والالتزام بالاشتراطات الصحية. وأشار إلى توزيع لقاحات كورونا على المستشفيات العامة لتطعيم الطواقم الطبيبة التي حالت الظروف دون حضورهم. وكانت الكويت سجلت أعلى إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد في 19 مايو الماضي بواقع 1073 حالة.