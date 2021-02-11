الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية على المملكة العربية السعودية





أعربت وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات لاستمرار الهجمات الارهابية والتي تمثلت اليوم الاربعاء باستهداف مطار أبها في ‏المملكة العربية السعودية الشقيقة ‏بطائرة مسيرة مفخخة من قبل مليشيات الحوثي.واوضحت الوزارة في بيان “ان مواصلة هذه الأعمال الارهابية الآثمة يؤكد الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار في المنطقة واستمرار تحديها السافر للقانون الدولي والانساني باستهداف المدنيين والمناطق المدنية الأمر الذي تؤكد معه الوزارة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن في لجم تلك الأعمال لما تمثله من تهديد صارخ للأمن والسلم الدوليين”.‏وأكدت الوزارة” وقوف دولة الكويت التام الى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها”.