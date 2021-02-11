رئيس أولمبياد طوكيو سيقدم استقالته بعد تصريحاته ضد السيدات

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، أن رئيس اللجنة الأولمبية المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيقدم استقالته بعد تصريحات ضد السيدات.

فقد قالت شبكة فوجي للأنباء اليوم إن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، يوشيرو موري، سيقدم استقالته بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن السيدات لفترات طويلة الأسبوع الماضية.

وفجرت تصريحات موري خلال اجتماع اللجنة الأولمبية اليابانية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري موجة من الانتقادات لرئيس الوزراء الياباني السابق محليا وعالميا، وفقا لم ذكرته رويترز.

ونتيجة لذلك، دعا موري، البالغ عمره 83 عاما، لمؤتمر صحفي في الرابع من فبراير للاعتذار ووصف تصريحاته بأنها “غير مقبولة” وضد المبادئ الأولمبية لكنه رفض الاستقالة.

وأدت تعليقات موري، الذي اتسمت فترته كرئيس للوزراء بالزلات والأخطاء، إلى انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبه السياسيون المعارضون في البرلمان بتقديم استقالته.

فقد قالت شبكة فوجي للأنباء اليوم إن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، يوشيرو موري، سيقدم استقالته بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن السيدات لفترات طويلة الأسبوع الماضية.

وفجرت تصريحات موري خلال اجتماع اللجنة الأولمبية اليابانية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري موجة من الانتقادات لرئيس الوزراء الياباني السابق محليا وعالميا، وفقا لم ذكرته رويترز.

ونتيجة لذلك، دعا موري، البالغ عمره 83 عاما، لمؤتمر صحفي في الرابع من فبراير للاعتذار ووصف تصريحاته بأنها “غير مقبولة” وضد المبادئ الأولمبية لكنه رفض الاستقالة.

وأدت تعليقات موري، الذي اتسمت فترته كرئيس للوزراء بالزلات والأخطاء، إلى انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبه السياسيون المعارضون في البرلمان بتقديم استقالته.