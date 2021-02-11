سمو الأمير يهنئ الرئيس الإيراني بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.