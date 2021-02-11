مجلس الأمة

صالح المطيري: قدمت اقتراحاً بقانون بزيادة العلاوة الدورية إلى 150%

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11 فبراير 2021 | | قال النائب د. صالح المطيري إنه تقدم اليوم باقتراح بقانون في شأن تعديل أحكام القانون ١٩٧٩/١٥ والمتعلق بالعلاوات الدورية، وعرضه على مجلس الأمة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف الشلاحي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن من ضمن المواد المراد تعديلها مادة تتضمن استحقاق الموظف مرتبا منذ تاريخ تسلمه للعمل وكذلك زيادة العلاوة الدورية بنسبه ١٥٠٪.

وأشار إلى أن تلك النسبة لم تتغير منذ عام ١٩٧٩، وذلك لمساعدة جميع المواطنين لمواجهة غلاء المعيشة والتضخم.

من جانب آخر طالب المطيري وزارة الخارجية بضرورة مخاطبة السلطات السعودية ووضع حل جذري لموضوع دخول السعوديات المتزوجات من كويتيين إلى الأراضي الكويتية.

وقال إن هذا الإجراء سيساعد في لم شمل الأسر الكويتية خصوصا أن هناك العديد من السعوديات المتزوجات من كويتيين وموجودات خارج البلد.

وأعرب عن تقديره للإجراءات والاشتراطات الاحترازية التي اتخذتها السعودية والكويت في ظل هذه الظروف الاستثنائية والمتمثلة في جائحة كورونا بمنع سفر السعوديين إلى الكويت.

وبين الشلاحي أن هناك عوائل مقيمة في الكويت تريد الدخول إلى السعودية إضافة إلى مقيمين في دول أخرى يريدون دخول الكويت عبر السعودية، متمنياً من وزارة الخارجية مخاطبة السلطات السعودية لوضع حل جذري لهذه المشكلة.(ع.إ)(أ.غ)

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