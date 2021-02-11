هشام الصالح: استعجال مناقشة (شراء أصول القروض).. وتقديم اقتراح لتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة

11 فبراير 2021 | | أعلن النائب هشام الصالح عن عزمه التقدم بطلب إلى اللجنة التشريعية لاستعجال مناقشة اقتراح شراء الدولة قروض المواطنين، وعن تقدمه باقتراح بقانون لتعويض أصحاب المشروعات المتضررة من قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

وأوضح الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة انه تسلم ردا من وزير المالية على سؤال برلماني كان قد تقدم به بشأن قضية القروض، بين فيه وجود 471.540 ألف مواطن مقترضاً، معتبراً أن هذا الرقم خطير وينذر بكارثة حقيقية.

وأوضح أن قيمة القروض الاستهلاكية وفقا لإفادة وزير المالية تبلغ 1.4 ملياردينار من ضمنها الفوائد، مؤكداً أن هذا يعني أن أصل القروض أقل من هذا الرقم بكثير لو قامت الدولة بشراء أصل القرض.



وأشار إلى أن وزير المالية أوضح في رده على سؤال آخر أن إجمالي القروض الممنوحة بضمان الراتب تبلغ 11.8 مليار دينار، بينما يبلغ عدد المتعثرين 11483 مواطناً كويتياً.

وأكد أن هذا يعني وجود 11 ألف أسرة كويتية تئن من القروض والفوائد الكبيرة المترتبة عليها وعاجزة عن السداد، بينما حرص على كفالة الأسرة الكويتية.



وأكد الصالح تمسكه بالاقتراح بقانون الذي تقدم به والذي يقضي بشراء الدولة أصل الدين لقروض المواطنين وإسقاط الفوائد عنها وأن يتم سداد أقساط هذه القروض من خلال خصم 120ديناراً قيمة علاوة غلاء المعيشة.

وأكد أن الدولة لن تخسر شيئا في هذا المقترح إذ ستسترد المبلغ بالكامل بهذه الطريقة، كاشفا عن نيته التقدم يوم الاثنين المقبل بطلب إلى اللجنة التشريعية لاستعجال النظر بهذا الاقتراح.



وشدد على أن هذا الاقتراح هو الأولوية الحقيقية لأهل الكويت، مؤكدا أنه سيكون له موقف مع الحكومة إذا تخاذلت ولم تنصر قضية إسقاط القروض عن المواطنين.



وقال ” نحن أمام أسر بدأت تتفكك وتعاني وتتألم من القروض وفوائد القروض وفي نفس الوقت نساعد الدول الخارجية ونقدم المليارات لدول أخرى وننسى أهل الكويت على الرغم من أن ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد”.



من جانب آخر قال الصالح إنه تقدم يوم الأحد الماضي باقتراح بقانون يلزم الحكومة بتحمل الإيجارات والرواتب نتيجة للقرارات الحكومية الأخيرة بإغلاق بعض الأنشطة التجارية، أو تحمل نصف القيمة في حال تعديل ساعات العمل.

وأوضح الصالح، أنه تقدم بالاقتراح بعد أن خرج أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين في الساحات العامة مناشدين السلطات إنقاذهم من القرارات الحكومية وقرارات وزير الصحة بإغلاق أنشطتهم ومحالهم أو تعديل ساعات عملها.

وبين أن المقترح ينص على أن تتحمل الحكومة الإيجارات والرواتب إذا تم إغلاق أي نشاط أو محل، و٥٠ بالمئة من الإيجارات والرواتب إذا قررت الحكومة تعديل ساعات العمل للأنشطة والمحلات.

وأكد أنه وفقا للمادة ٢٥ من الكويتي يجب على الدولة تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أنه كرئيس للجنة الأولويات وعضو في اللجنة التشريعية سيدفع بهذا المقترح حتى يرى النور ويكون واقعا ملموسا.

وقال “إزاء تخبطات الدولة وقراراتها العشوائية يجب أن نحمي أبناءنا أهل الكويت وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونرحب بأي مقترح من قبلهم لتبنيه”

وأضاف أن هذا المقترح يهدف إلى وقف النزيف وإفلاس الشباب الكويتيين، متمنياً إقرار قانون ضمان مالي يحفز الأنشطة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.(ع.إ)