هشام الصالح: اقتراح بقانون لتعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

11 فبراير 2021 | | قال النائب د. هشام الصالح إنه تقدم يوم الأحد الماضي باقتراح بقانون يلزم الحكومة بتحمل الإيجارات والرواتب نتيجة للقرارات الحكومية الأخيرة بإغلاق بعض الأنشطة التجارية، أو تحمل نصف القيمة في حال تعديل ساعات العمل.

وأوضح الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أنه تقدم بالاقتراح بعد أن خرج أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين في الساحات العامة مناشدين السلطات إنقاذهم من القرارات الحكومية وقرارات وزير الصحة بإغلاق أنشطتهم ومحالهم أو تعديل ساعات عملها.

وبين أن المقترح ينص على أن تتحمل الحكومة الإيجارات والرواتب إذا تم إغلاق أي نشاط أو محل، و٥٠ بالمئة من الإيجارات والرواتب إذا قررت الحكومة تعديل ساعات العمل للأنشطة والمحلات.

وأكد أنه وفقا للمادة ٢٥ من الكويتي يجب على الدولة تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أنه كرئيس للجنة الأولويات وعضو في اللجنة التشريعية سيدفع بهذا المقترح حتى يرى النور ويكون واقعا ملموسا.

وقال “إزاء تخبطات الدولة وقراراتها العشوائية يجب أن نحمي أبناءنا أهل الكويت وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونرحب بأي مقترح من قبلهم لتبنيه”

وأضاف أن هذا المقترح يهدف إلى وقف النزيف وإفلاس الشباب الكويتيين، متمنياً إقرار قانون ضمان مالي يحفز الأنشطة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة>(ع.إ)