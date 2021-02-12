نقل مباراة أرسنال ضد بنفيكا في الدوري الأوروبي إلى أثينا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الجمعة، إن أرسنال سيواجه بنفيكا في إياب دور 32 للدوري الأوروبي في أثينا، بسبب القيود المفروضة في المملكة المتحدة على القادمين من البرتغال بسبب كوفيد-19.

وتنطلق المباراة في استاد أولمبياكوس في العاصمة اليونانية الساعة 17:55 بتوقيت غرينتش يوم 25 فبراير.

ونُقلت المباراة، التي كان من المقرر إقامتها في استاد الإمارات، بسبب وجود البرتغال في “قائمة حمراء” بالمملكة المتحدة، مما يعني أن القادمين من هذه الدولة يجب أن يعزلوا أنفسهم لعشرة أيام ولا يوجد استثناءات للرياضيين.

وقال اليويفا في بيان: “يستطيع اليويفا تأكيد أن مباراة الإياب في دور 32 للدوري الأوروبي بين أرسنال وبنفيكا ستقام الآن بإستاد جورجيوس كارايسكاكيس في اليونان”.

وتقام مباراة الذهاب بالاستاد الأولمبي في روما.

ونُقلت مباراة مانشستر يونايتد خارج ملعبه ضد ريال سوسيداد في دور 32 من سان سيباستيان إلى تورينو بسبب قيود السفر في إسبانيا بسبب كوفيد-19 والتي تحظر دخول القادمين من بريطانيا.

كما نُقلت مباراة ليفربول خارج دياره ضد رازن بال شبورتلايبزيج في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في 16 فبراير إلى بودابست نتيجة قيود السفر في ألمانيا، مثلما حدث لمباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ يوم 24 فبراير.

وتنطلق المباراة في استاد أولمبياكوس في العاصمة اليونانية الساعة 17:55 بتوقيت غرينتش يوم 25 فبراير.

ونُقلت المباراة، التي كان من المقرر إقامتها في استاد الإمارات، بسبب وجود البرتغال في “قائمة حمراء” بالمملكة المتحدة، مما يعني أن القادمين من هذه الدولة يجب أن يعزلوا أنفسهم لعشرة أيام ولا يوجد استثناءات للرياضيين.

وقال اليويفا في بيان: “يستطيع اليويفا تأكيد أن مباراة الإياب في دور 32 للدوري الأوروبي بين أرسنال وبنفيكا ستقام الآن بإستاد جورجيوس كارايسكاكيس في اليونان”.

وتقام مباراة الذهاب بالاستاد الأولمبي في روما.

ونُقلت مباراة مانشستر يونايتد خارج ملعبه ضد ريال سوسيداد في دور 32 من سان سيباستيان إلى تورينو بسبب قيود السفر في إسبانيا بسبب كوفيد-19 والتي تحظر دخول القادمين من بريطانيا.

كما نُقلت مباراة ليفربول خارج دياره ضد رازن بال شبورتلايبزيج في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في 16 فبراير إلى بودابست نتيجة قيود السفر في ألمانيا، مثلما حدث لمباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ يوم 24 فبراير.