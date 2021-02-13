جندوجان يسجل مجددا ويقود سيتي للفوز بثلاثية على توتنهام

واصل إيلكاي جندوجان التألق وسجل هدفين ليقود مانشستر سيتي المتصدر للفوز 3-صفر على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليواصل مسيرته القوية في المنافسة على اللقب.

ويملك سيتي 53 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي فاز 3-1 على ليفربول حامل اللقب السبت. ويملك سيتي مباراة واحدة مؤجلة.

وحقق فريق المدرب بيب جوارديولا 16 انتصارا متتاليا في كل المسابقات، وكان الألماني جندوجان من الأسباب الرئيسية في هذه المسيرة المذهلة حيث سجل 11 هدفا في آخر 12 مباراة بالدوري.

واقترب فريق المدرب جوزيه مورينيو من التسجيل بواسطة ركلة حرة نفذها هاري كين وارتدت من العارضة.

لكن سيتي افتتح التسجيل في الدقيقة 23 من ركلة جزاء نفذها رودري بعد خطأ من بيير-إيميل هويبرج ضد جندوجان.

وبدءا من هذه اللحظة، فرض سيتي سيطرته التامة ولم يكن بوسع توتنهام الرد بالشكل المناسب.

وأصبحت النتيجة 2-صفر بعد خمس دقائق من الاستراحة حيث سدد جندوجان في مرمى الحارس هوجو لوريس بعد مجهود من رحيم سترلينج.

وأكمل لاعب وسط بروسيا دورتموند السابق، الذي شغل مركزا متقدما، الأهداف بعدما تلقى تمريرة الحارس إيدرسون وراوغ المدافع دافينسون سانشيز بشكل رائع ثم سجل بهدوء داخل المرمى.

ويحتل توتنهام المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع الذي يؤهل صاحبه إلى دوري الأبطال.

ويملك سيتي 53 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي فاز 3-1 على ليفربول حامل اللقب السبت. ويملك سيتي مباراة واحدة مؤجلة.

وحقق فريق المدرب بيب جوارديولا 16 انتصارا متتاليا في كل المسابقات، وكان الألماني جندوجان من الأسباب الرئيسية في هذه المسيرة المذهلة حيث سجل 11 هدفا في آخر 12 مباراة بالدوري.

واقترب فريق المدرب جوزيه مورينيو من التسجيل بواسطة ركلة حرة نفذها هاري كين وارتدت من العارضة.

لكن سيتي افتتح التسجيل في الدقيقة 23 من ركلة جزاء نفذها رودري بعد خطأ من بيير-إيميل هويبرج ضد جندوجان.

وبدءا من هذه اللحظة، فرض سيتي سيطرته التامة ولم يكن بوسع توتنهام الرد بالشكل المناسب.

وأصبحت النتيجة 2-صفر بعد خمس دقائق من الاستراحة حيث سدد جندوجان في مرمى الحارس هوجو لوريس بعد مجهود من رحيم سترلينج.

وأكمل لاعب وسط بروسيا دورتموند السابق، الذي شغل مركزا متقدما، الأهداف بعدما تلقى تمريرة الحارس إيدرسون وراوغ المدافع دافينسون سانشيز بشكل رائع ثم سجل بهدوء داخل المرمى.

ويحتل توتنهام المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع الذي يؤهل صاحبه إلى دوري الأبطال.