في 5 دقائق.. انهيار تام لليفربول وهزيمة تعمق “الأزمة”

تعرض ليفربول الإنجليزي لهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذه المرة على يد ليستر سيتي، لتهوي به في ترتيب الدوري، وتؤكد “الأزمة” التي يعيشها بطل إنجلترا.

وقلب ليستر سيتي تأخره بهدف، لانتصار بنتيجة 3-1، على الريدز، جاءت جميعها في 5 دقائق (80 و82 و85).

وكان المصري محمد صلاح قد سجل الهدف الأول بتسديدة رائعة في الدقيقة 67، لكن انهيار ليفربول جاء بعدها.

وسجل “للثعالب” الثلاثي الإنجليزي، جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنز، مستغلين سلسلة من الأخطاء الساذجة لدفاع وحارس مرمى ليفربول.

وكرر الحارس البرازيلي أليسون بيكر “كوارث” مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، فخرج بشكل غريب تاركا الكرة خلفه، متيحا لفاردي فرصة التسجيل في المرمى الخالي.

وصعد ليستر سيتي للمركز الثاني بالدوري مؤقتا، بينما بقي ليفربول رابعا، مع احتمال تراجعه للسادس، في حال انتصار تشلسي وويست هام.

وقلب ليستر سيتي تأخره بهدف، لانتصار بنتيجة 3-1، على الريدز، جاءت جميعها في 5 دقائق (80 و82 و85).

وكان المصري محمد صلاح قد سجل الهدف الأول بتسديدة رائعة في الدقيقة 67، لكن انهيار ليفربول جاء بعدها.

وسجل “للثعالب” الثلاثي الإنجليزي، جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنز، مستغلين سلسلة من الأخطاء الساذجة لدفاع وحارس مرمى ليفربول.

وكرر الحارس البرازيلي أليسون بيكر “كوارث” مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، فخرج بشكل غريب تاركا الكرة خلفه، متيحا لفاردي فرصة التسجيل في المرمى الخالي.

وصعد ليستر سيتي للمركز الثاني بالدوري مؤقتا، بينما بقي ليفربول رابعا، مع احتمال تراجعه للسادس، في حال انتصار تشلسي وويست هام.