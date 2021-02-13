قبل موقعة ليستر.. كلوب يتوقع المزيد من ليفربول ويخشى فاردي

سيخوض ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مواجهة صعبة خارج الديار أمام ليستر سيتي اليوم السبت بدون قلب الدفاع المؤقت فابينيو، لكن رغم الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق يتوقع المدرب يورجن كلوب الاقتراب من مانشستر سيتي المتصدر.

وتقلصت الخيارات الدفاعية لليفربول بتعرض المدافعين فيرجيل فاندايك وجو جوميز وجويل ماتيب لإصابات خطيرة، ما دفع فابينيو لسد الفراغ بتحوله من مركزه في الوسط إلى قلب دفاع، وفي بعض الأحيانإلى جوار زميله لاعب الوسط جوردان هندرسون.

وسيغيب فابينيو، الذي كان ركيزة في خط وسط ليفربول برفقة هندرسون خلال الرحلة الرائعة نحو التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، عن زيارة استاد كينج باور حين يلتقي فريقه صاحب المركز الرابع مع ليستر الذي يسبقه بمركز واحد في الترتيب.

ويتأخر حامل اللقب بعشر نقاط عن سيتي المتصدر، وخاض أيضا مباراة أكثر منه، وقال كلوب رغم أزمة الدفاع إنه مندهش من عدم احتلال مركز أفضل في السباق على اللقب.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين الليلة الماضية “رغم أنني أعرف سبب عدم احتلال مركز متقدم أكثر وتقديم أداء أفضل، لكنني أتوقع أن نفوز بمباريات أكثر مما فعلنا. هذا ما يقلقني.

“نعلم أننا يجب أن نكون ناجحين في المستقبل وهذا ما سنحاول تحقيقه. سنحاول بذل أقصى ما لدينا لتقديم موسم أفضل من الآن فصاعدا. سنواصل ذلك لأن هذه مهمتنا”.

ويفتح غياب اللاعب البرازيلي الباب أمام مشاركة أحد التعاقدات الجديدة في يناير كانون الثاني، سواء أوزان كاباك القادم من شالكه أو بن ديفيز من بريستون نورث إند، رغم أن كلوب يخشى تهديد مهاجم ليستر جيمي فاردي.

وتعافى هداف ليستر من جراحة فتاق بسيطة ومن المتوقع أن يبدأ المباراة.

وقال المدرب الألماني “مواجهة فاردي تشكل تحديا بالتأكيد ويجبتجنب التمرير له لأنه مهاجم من طراز عالمي، ويجب إيقافه بواسطة الفريق بالكامل”.

وخسر ليفربول أربع مرات في العام الجديد منها ثلاث في ملعبه أنفيلد بعد 68 مباراة دون هزيمة على أرضه، لكن كلوب رفض فكرة افتقار الفريق للثقة.

وقال “هل يستعد ليستر لمواجهة فريق بدون ثقة وتناغم واتساق؟ لاأعتقد ذلك. لا يزال لدينا 15 مباراة متبقية والكثير من النقاط”.

وكان فريق كلوب يتصدر الدوري في بداية العام لكنه الآن يبتعد بفارق عشر نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي ويتفوق بنقطة واحدة على تشيلسي خامس الترتيب.

وتقلصت الخيارات الدفاعية لليفربول بتعرض المدافعين فيرجيل فاندايك وجو جوميز وجويل ماتيب لإصابات خطيرة، ما دفع فابينيو لسد الفراغ بتحوله من مركزه في الوسط إلى قلب دفاع، وفي بعض الأحيانإلى جوار زميله لاعب الوسط جوردان هندرسون.

وسيغيب فابينيو، الذي كان ركيزة في خط وسط ليفربول برفقة هندرسون خلال الرحلة الرائعة نحو التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، عن زيارة استاد كينج باور حين يلتقي فريقه صاحب المركز الرابع مع ليستر الذي يسبقه بمركز واحد في الترتيب.

ويتأخر حامل اللقب بعشر نقاط عن سيتي المتصدر، وخاض أيضا مباراة أكثر منه، وقال كلوب رغم أزمة الدفاع إنه مندهش من عدم احتلال مركز أفضل في السباق على اللقب.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين الليلة الماضية “رغم أنني أعرف سبب عدم احتلال مركز متقدم أكثر وتقديم أداء أفضل، لكنني أتوقع أن نفوز بمباريات أكثر مما فعلنا. هذا ما يقلقني.

“نعلم أننا يجب أن نكون ناجحين في المستقبل وهذا ما سنحاول تحقيقه. سنحاول بذل أقصى ما لدينا لتقديم موسم أفضل من الآن فصاعدا. سنواصل ذلك لأن هذه مهمتنا”.

ويفتح غياب اللاعب البرازيلي الباب أمام مشاركة أحد التعاقدات الجديدة في يناير كانون الثاني، سواء أوزان كاباك القادم من شالكه أو بن ديفيز من بريستون نورث إند، رغم أن كلوب يخشى تهديد مهاجم ليستر جيمي فاردي.

وتعافى هداف ليستر من جراحة فتاق بسيطة ومن المتوقع أن يبدأ المباراة.

وقال المدرب الألماني “مواجهة فاردي تشكل تحديا بالتأكيد ويجبتجنب التمرير له لأنه مهاجم من طراز عالمي، ويجب إيقافه بواسطة الفريق بالكامل”.

وخسر ليفربول أربع مرات في العام الجديد منها ثلاث في ملعبه أنفيلد بعد 68 مباراة دون هزيمة على أرضه، لكن كلوب رفض فكرة افتقار الفريق للثقة.

وقال “هل يستعد ليستر لمواجهة فريق بدون ثقة وتناغم واتساق؟ لاأعتقد ذلك. لا يزال لدينا 15 مباراة متبقية والكثير من النقاط”.

وكان فريق كلوب يتصدر الدوري في بداية العام لكنه الآن يبتعد بفارق عشر نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي ويتفوق بنقطة واحدة على تشيلسي خامس الترتيب.