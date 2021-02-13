يوفنتوس يخطط “لخطف” نجم برشلونة الشاب.. والسر عند رونالدو

أزمة برشلونة الإسباني المادية، قد تظهر العديد من الوجوه العابسة في كتالونيا، لكنها تعني “فرصة ذهبية” لأندية النخبة في أوروبا، للظفر بخدمات النادي الكتالوني.

ووفقا لموقع “كالتشيو ميركاتو”، يحاول عملاق إيطاليا يوفنتوي، استغلال الوضع المتأزم في برشلونة، للتعاقد مع واحد من أبرز نجومه الشابة.

وبحسب الموقع، يخطط “البيانكونيري” لخطف نجم برشلونة أنسو فاتي، البالغ من العمر 18 عاما، في صيف الانتقالات المقبل.

ويسعى يوفنتوس للاستفادة من علاقة نجمه كريستيانو رونالدو القوية بوكيل أعماله البرتغالي جورجي مينديز، والذي يعمل وكيلا لأعمال النجم الإسباني الشاب فاتي.

وينتهي عقد فاتي في صيف 2022، مما يعني أن عدم بيعه الصيف المقبل، قد يسمح له بالخروج مجانا بعد موسمين، وهو أمر “كارثي” بالنسبة للنادي الكتالوني.

وقد يكون وكيل الأعمال مينديز “عراب” صفقة انتقال فاتي لليوفي، الصيف المقبل، والتي تقدر بحوالي 80 مليون يورو، وهو مبلغ مفيد جدا لبرشلونة الذي يعاني من أزمة مالية مؤخرا.

الحل الثاني

أما الحل الثاني وفقا “لكالتشيو ميركاتو”، فيكمن في بيع رونالدو، الذي ينتهي عقده كذلك في 2022، مما يدخل ليوفنتوس مبلغا كبيرا يستطيع به شراء فاتي، “نجم المستقبل”.

وبالرغم من أن فاتي لن يعوض هداف الفريق رونالدو بهذه السرعة، لكنه من الناحية المادية، خيار منطقي جدا ويضمن ربحا مستقبليا لبطل إيطاليا.

ووفقا لموقع “كالتشيو ميركاتو”، يحاول عملاق إيطاليا يوفنتوي، استغلال الوضع المتأزم في برشلونة، للتعاقد مع واحد من أبرز نجومه الشابة.

وبحسب الموقع، يخطط “البيانكونيري” لخطف نجم برشلونة أنسو فاتي، البالغ من العمر 18 عاما، في صيف الانتقالات المقبل.

ويسعى يوفنتوس للاستفادة من علاقة نجمه كريستيانو رونالدو القوية بوكيل أعماله البرتغالي جورجي مينديز، والذي يعمل وكيلا لأعمال النجم الإسباني الشاب فاتي.

وينتهي عقد فاتي في صيف 2022، مما يعني أن عدم بيعه الصيف المقبل، قد يسمح له بالخروج مجانا بعد موسمين، وهو أمر “كارثي” بالنسبة للنادي الكتالوني.

وقد يكون وكيل الأعمال مينديز “عراب” صفقة انتقال فاتي لليوفي، الصيف المقبل، والتي تقدر بحوالي 80 مليون يورو، وهو مبلغ مفيد جدا لبرشلونة الذي يعاني من أزمة مالية مؤخرا.

الحل الثاني

أما الحل الثاني وفقا “لكالتشيو ميركاتو”، فيكمن في بيع رونالدو، الذي ينتهي عقده كذلك في 2022، مما يدخل ليوفنتوس مبلغا كبيرا يستطيع به شراء فاتي، “نجم المستقبل”.

وبالرغم من أن فاتي لن يعوض هداف الفريق رونالدو بهذه السرعة، لكنه من الناحية المادية، خيار منطقي جدا ويضمن ربحا مستقبليا لبطل إيطاليا.