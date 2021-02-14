الراجحي يطالب بتشكيل وزاري يواكب متطلبات المرحلة.. ويدعو إلى إعادة النظر في تحميل بعض الفئات تكلفة الحجر المؤسسي

14 فبراير 2021 | | طالب النائب محمد الراجحي بتشكيل وزاري يواكب متطلبات المرحلة، داعيا إلى إعادة النظر في قرار تحمل القادمين تكلفة الحجر المؤسسي خاصة الطلبة الدارسين ومرافقي المرضى.

وقال الراجحي في تصريح صحفي في المركز الاعلامي لمجلس الامة ان هناك تسريبات باختيار أسماء معينه كوزراء وهذه الطريقة هي طريقة حكومية لقياس نبض الشارع حول هذه الأسماء.

وأوضح الراجحي إن رئيس الوزراء لديه كامل الامكانيات في البحث عن تاريخ من يريد اختياره وزيرا سواء كان التاريخ السياسي او الجنائي أو الاكاديمي او التجاري وعليه اختيار رجال دولة يعينونه علي المرحلة القادمة .

ولفت إلى انه في التشكيل الحكومي السابق هناك احد الوزراء لديه مشكلة اكاديمية وآخر عليه مشكلة سياسية وثالث لديه مخالفه للمادة ١٣١ من وهي امتلاكه اسهم في ١٣ شركة والكثير من النواب تكلموا عن هذا الامر.

وشدد الراجحي على ضرورة “اختيار الوزراء الذين يهدفون الى تحقيق الاستقرار”، مؤكدا ان “أسماء الوزراء سترسم خريطة المشهد القادم”.

ومن جانب اخر طالب الراجحي الحكومة بإعادة النظر في قرارها الخاص بتحمل القادمين من الخارج تكلفة الحجر المؤسسي خاصة الطلبة الدارسين في الخارج ومرافقي المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج.

وأوضح أنه سيتم نقاش هذا الموضوع مع الحكومة في جلسة الثلاثاء المقبل لاعادة النظر فيه.

وأشار إلى ان الاعانة التي تقدمها الحكومة للطلبة هي ٢٠٠ دينار بينما سعرالتذاكر وصل الالف دينار فكيف نطالبه بدفع قيمه الحجر المؤسسي .(إع)