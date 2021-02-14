برشلونة يسحق ألافيس بخماسية ويرسل تحذيرا إلى سان جيرمان

أحرز ليونيل ميسي هدفين رائعين ليقود برشلونة للفوز 5-1 على ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ليستعد بقوة لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو بهدف لبرشلونة بعد تمريرة إلى الخلف من لاعب الوسط إيلاش موريبا البالغ عمره 18 عاما في ظهوره الأول.

واعتقد ميسي أنه أضاف الهدف الثاني في وقت لاحق قبل إلغاء الهدف بداعي تسلل أنطوان غريزمان بفارق ضئيل.

وتولى ميسي مقاليد الأمور بعد ذلك وسجل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم ودخلت المرمى في الجهة المقابلة بشكل رائع.

واستغل لويس ريوخا لاعب ألافيس خطأ من الشاب إيلاش ليقلص الفارق في الشوط الثاني لكن برشلونة انتفض وسجل عن طريق ترينكاو، ثم بتسديدة أخرى بعيدة المدى من ميسي، وبعدها مرر ميسي كرة مذهلة إلى جريزمان ووصلت إلى جونيور فيربو ليسجل بسهولة.

وبفوزه السابع على التوالي في الدوري قفز برشلونة إلى المركز الثاني برصيد 46 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف أتليتيكو مدريد المتصدر الذي هزم غرناطة 2-1 في وقت سابق اليوم السبت ويملك أيضا مباراة إضافية.

وتعرض برشلونة لهزيمة قاسية 2-صفر أمام أشبيلية في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي وأجرى المدرب رونالد كومان تغييرات عديدة على تشكيلته للحفاظ على انتعاش فريقه قبل مواجهة باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء.

وأراح المدرب الهولندي جوردي ألبا وبدأ المباراة بدون سيرجينيو دست وعثمان ديمبلي وبيدري لكن لم يكن هناك راحة لميسي الذي أطلق تسديدة صاروخية ليحرز الهدف الأول بعد إلغاء محاولته الأولى.

كما بدأ ميسي التحرك الذي جاء منه هدف برشلونة الثالث، إذ تلقى تمريرة بين المدافعين وحاول مراوغة الحارس فرناندو باشيكو الذي نجح في إبعاد الكرة عن ميسي لكنها ذهبت باتجاه ترينكاو الذي وضعها في المرمى الخالي في الدقيقة 74.

وكان ميسي يتوق لتسجيل المزيد ونجح بالفعل بعد أقل من 60 ثانية لاحقة، إذ شق طريقه بين اثنين من المدافعين خارج منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة.

ومرر ميسي، الذي تلاعب كما يشاء بلاعبي ألافيس، إلى جريزمان وأرسل اللاعب الفرنسي تمريرة عرضية منخفضة إلى فيربو ليختتم الخماسية.

وهز ترينكاو الشباك لاحقا لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وتقدم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو بهدف لبرشلونة بعد تمريرة إلى الخلف من لاعب الوسط إيلاش موريبا البالغ عمره 18 عاما في ظهوره الأول.

واعتقد ميسي أنه أضاف الهدف الثاني في وقت لاحق قبل إلغاء الهدف بداعي تسلل أنطوان غريزمان بفارق ضئيل.

وتولى ميسي مقاليد الأمور بعد ذلك وسجل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم ودخلت المرمى في الجهة المقابلة بشكل رائع.

واستغل لويس ريوخا لاعب ألافيس خطأ من الشاب إيلاش ليقلص الفارق في الشوط الثاني لكن برشلونة انتفض وسجل عن طريق ترينكاو، ثم بتسديدة أخرى بعيدة المدى من ميسي، وبعدها مرر ميسي كرة مذهلة إلى جريزمان ووصلت إلى جونيور فيربو ليسجل بسهولة.

وبفوزه السابع على التوالي في الدوري قفز برشلونة إلى المركز الثاني برصيد 46 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف أتليتيكو مدريد المتصدر الذي هزم غرناطة 2-1 في وقت سابق اليوم السبت ويملك أيضا مباراة إضافية.

وتعرض برشلونة لهزيمة قاسية 2-صفر أمام أشبيلية في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي وأجرى المدرب رونالد كومان تغييرات عديدة على تشكيلته للحفاظ على انتعاش فريقه قبل مواجهة باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء.

وأراح المدرب الهولندي جوردي ألبا وبدأ المباراة بدون سيرجينيو دست وعثمان ديمبلي وبيدري لكن لم يكن هناك راحة لميسي الذي أطلق تسديدة صاروخية ليحرز الهدف الأول بعد إلغاء محاولته الأولى.

كما بدأ ميسي التحرك الذي جاء منه هدف برشلونة الثالث، إذ تلقى تمريرة بين المدافعين وحاول مراوغة الحارس فرناندو باشيكو الذي نجح في إبعاد الكرة عن ميسي لكنها ذهبت باتجاه ترينكاو الذي وضعها في المرمى الخالي في الدقيقة 74.

وكان ميسي يتوق لتسجيل المزيد ونجح بالفعل بعد أقل من 60 ثانية لاحقة، إذ شق طريقه بين اثنين من المدافعين خارج منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة.

ومرر ميسي، الذي تلاعب كما يشاء بلاعبي ألافيس، إلى جريزمان وأرسل اللاعب الفرنسي تمريرة عرضية منخفضة إلى فيربو ليختتم الخماسية.

وهز ترينكاو الشباك لاحقا لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.