بعد النتائج المتردية.. بماذا تعهد صلاح لجماهير ليفربول؟

بعد تراجع مستوى نادي ليفربول في الآونة الأخيرة، قدم نجم الفريق محمد صلاح، الأحد، وعدا لجماهير “الريدز”، بـ”القتال حتى النهاية”، و”عدم السماح بتقييم هذا الموسم بناء على النتائج التي حققها الفريق مؤخرا”.

ونشر محمد صلاح تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: “لقد كانت فترة صعبة للعديد من الأسباب. نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال حتى النهاية”.

وأضاف: “لن نسمح بأن يتم تقييم هذا الموسم بناء على النتائج الأخيرة التي حققناها.. هذا وعدي لكم جميعا”.

وكان ليفربول قد خسر 3 مباريات على التوالي في البريميرليغ، آخرها أمام ليستر سيتي (3-1)، السبت، إلا أن صلاح تصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 17 هدفا.

وسيخوض النادي الإنجليزي مباراة مهمة، الثلاثاء، أمام لايبزيغ الألماني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر محمد صلاح تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: “لقد كانت فترة صعبة للعديد من الأسباب. نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال حتى النهاية”.

وأضاف: “لن نسمح بأن يتم تقييم هذا الموسم بناء على النتائج الأخيرة التي حققناها.. هذا وعدي لكم جميعا”.

وكان ليفربول قد خسر 3 مباريات على التوالي في البريميرليغ، آخرها أمام ليستر سيتي (3-1)، السبت، إلا أن صلاح تصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 17 هدفا.

وسيخوض النادي الإنجليزي مباراة مهمة، الثلاثاء، أمام لايبزيغ الألماني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.