سبيزيا ينتزع فوزا مفاجئا على ميلان المتصدر

نجح الفريق الصاعد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، سبيزيا، في إسقاط أحد الفرق الكبيرة مرة أخرى بانتصاره 2-صفر على ميلان بأداء مذهل اليوم السبت.

فبعد تغلبه على روما في كأس إيطاليا ونابولي في الدوري منذ بداية العام الحالي، هز سبيزيا الشباك مرتين في الشوط الثاني عبر جوليو ماجيوري وسيموني باستوني لينتزع فوزا مفاجئا على ميلان الذي قدم أداء سيئا وأنهى المباراة بدون أي تسديدة على المرمى وتفوق عليه سبيزيا تماما.

وبهذا الفوز، تقدم سبيزيا للمركز 14 برصيد 24 نقطة، بينما يواجه ميلان خطر فقدان الصدارة إذا انتصر غريمه إنتر ميلان بقيادة المدرب أنطونيو كونتي على لاتسيو اليوم الأحد.

وقال باستوني، في تصريح لشبكة دازون “لم أتخيل مطلقا التسجيل ضد ميلان، ولا حتى في أحلامي.. قدمنا مباراة مثالية. إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة الجيدة يمكننا تقديم مباريات أخرى كهذه”.

واختتم سبيزيا أسبوعا رائعا، إذ استحوذ على النادي كونسورتيوم أميركي يوم الخميس واحتفل بالتغلب على ميلان، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكان ميلان بعيدا عن مستواه في الشوط الأول ولم يتلق النجم العملاق زلاتان إبراهيموفيتش الدعم الكافي، ورغم إجراء 5 تغييرات في الشوط الثاني بقيت الفرص شحيحة بينما أتيحت العديد من الفرص للضيوف.

وأنهى القائد ماجيوري تحركا جيدا في الشباك ليمنح سبيزيا تقدما مستحقا في الدقيقة 56، قبل أن يطلق باستوني تسديدة رائعة في الزاوية العليا للمرمى بعد 11 دقيقة لاحقة ليفجر احتفالات صاخبة على مقاعد بدلاء فريقه.

وحصد سبيزيا الآن نقاطا أمام الفرق الموجودة في النصف الأول من الجدول (13 نقطة) أكثر من الفرق التي تحتل النصف الثاني من الترتيب.

وبالنسبة لميلان، الذي يسعى لتحقيق لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ عقد كامل، أصبح الضغط شديدا الآن ليرد في قمة ميلانو الأسبوع المقبل باستاد سان سيرو.

فبعد تغلبه على روما في كأس إيطاليا ونابولي في الدوري منذ بداية العام الحالي، هز سبيزيا الشباك مرتين في الشوط الثاني عبر جوليو ماجيوري وسيموني باستوني لينتزع فوزا مفاجئا على ميلان الذي قدم أداء سيئا وأنهى المباراة بدون أي تسديدة على المرمى وتفوق عليه سبيزيا تماما.

وبهذا الفوز، تقدم سبيزيا للمركز 14 برصيد 24 نقطة، بينما يواجه ميلان خطر فقدان الصدارة إذا انتصر غريمه إنتر ميلان بقيادة المدرب أنطونيو كونتي على لاتسيو اليوم الأحد.

وقال باستوني، في تصريح لشبكة دازون “لم أتخيل مطلقا التسجيل ضد ميلان، ولا حتى في أحلامي.. قدمنا مباراة مثالية. إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة الجيدة يمكننا تقديم مباريات أخرى كهذه”.

واختتم سبيزيا أسبوعا رائعا، إذ استحوذ على النادي كونسورتيوم أميركي يوم الخميس واحتفل بالتغلب على ميلان، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكان ميلان بعيدا عن مستواه في الشوط الأول ولم يتلق النجم العملاق زلاتان إبراهيموفيتش الدعم الكافي، ورغم إجراء 5 تغييرات في الشوط الثاني بقيت الفرص شحيحة بينما أتيحت العديد من الفرص للضيوف.

وأنهى القائد ماجيوري تحركا جيدا في الشباك ليمنح سبيزيا تقدما مستحقا في الدقيقة 56، قبل أن يطلق باستوني تسديدة رائعة في الزاوية العليا للمرمى بعد 11 دقيقة لاحقة ليفجر احتفالات صاخبة على مقاعد بدلاء فريقه.

وحصد سبيزيا الآن نقاطا أمام الفرق الموجودة في النصف الأول من الجدول (13 نقطة) أكثر من الفرق التي تحتل النصف الثاني من الترتيب.

وبالنسبة لميلان، الذي يسعى لتحقيق لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ عقد كامل، أصبح الضغط شديدا الآن ليرد في قمة ميلانو الأسبوع المقبل باستاد سان سيرو.