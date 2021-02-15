الأمير هاري وميغان يعلنان خبرا سعيدا

أعلن المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، دوق ودوقة ساسكس، الأحد، أنهما ينتظران مولودهما الثاني.

وقال المتحدث: “نستطيع أن نؤكد أن آرتشي سيكون أخا أكبر. الدوق والدوقة تغمرهما السعادة بعد أن علما أنهما ينتظران طفلهما الثاني”.

وأوضح المتحدث باسم قصر بكنغهام، أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وجميع أفراد العائلة الملكية سعداء لسماع هذا النبأ، حسبما نقلت “رويترز”.

وأضاف أن الملكة وزوجها الأمير فيليب، والأمير تشارلز والد هاري، والعائلة كلها “سعداء” ويتمنون للزوجين السعادة.

وتخلى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية في يناير الماضي، وانتقلا مع ابنهما الأول آرتشي إلى جنوب كاليفورنيا من أجل حياة أكثر استقلالية والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.

ومنذ قرار التخلي عن واجباتهما الملكية، واصل الزوجان العمل الخيري، ووقعا على عقود مع محطات تلفزيون ووسائل إعلام أخرى.

وقالت ميغان في يوليو إنها فقدت جنينا وذلك في كشف غير معتاد من جانب أحد الأفراد البارزين بالعائلة المالكة عن شأن من شؤونه الشخصية.

وتزوج الاثنان في حفل مبهر عام 2018 لفت أنظار العالم، لكنهما قررا في وقت لاحق التخلي عن واجباتهما الملكية الرسمية بسبب خلافات مع أفراد آخرين بالعائلة واهتمام إعلامي ضخم.

وسرعان ما ساءت العلاقة بينهما وبين وسائل الإعلام، ورفع الاثنان دعاوى قضائية ضد عدة صحف.

وفازت ميغان في الأسبوع الماضي بدعوى انتهاك خصوصية ضد شركة “أسوشييتد نوزبيبرز” بعدما نشرت صحيفة “ميل أون صنداي” التابعة للشركة مقتطفات من رسالة بعثت بها ميغان لوالدها في أغسطس 2018.

وقال المتحدث: “نستطيع أن نؤكد أن آرتشي سيكون أخا أكبر. الدوق والدوقة تغمرهما السعادة بعد أن علما أنهما ينتظران طفلهما الثاني”.

وأوضح المتحدث باسم قصر بكنغهام، أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وجميع أفراد العائلة الملكية سعداء لسماع هذا النبأ، حسبما نقلت “رويترز”.

وأضاف أن الملكة وزوجها الأمير فيليب، والأمير تشارلز والد هاري، والعائلة كلها “سعداء” ويتمنون للزوجين السعادة.

وتخلى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية في يناير الماضي، وانتقلا مع ابنهما الأول آرتشي إلى جنوب كاليفورنيا من أجل حياة أكثر استقلالية والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.

ومنذ قرار التخلي عن واجباتهما الملكية، واصل الزوجان العمل الخيري، ووقعا على عقود مع محطات تلفزيون ووسائل إعلام أخرى.

وقالت ميغان في يوليو إنها فقدت جنينا وذلك في كشف غير معتاد من جانب أحد الأفراد البارزين بالعائلة المالكة عن شأن من شؤونه الشخصية.

وتزوج الاثنان في حفل مبهر عام 2018 لفت أنظار العالم، لكنهما قررا في وقت لاحق التخلي عن واجباتهما الملكية الرسمية بسبب خلافات مع أفراد آخرين بالعائلة واهتمام إعلامي ضخم.

وسرعان ما ساءت العلاقة بينهما وبين وسائل الإعلام، ورفع الاثنان دعاوى قضائية ضد عدة صحف.

وفازت ميغان في الأسبوع الماضي بدعوى انتهاك خصوصية ضد شركة “أسوشييتد نوزبيبرز” بعدما نشرت صحيفة “ميل أون صنداي” التابعة للشركة مقتطفات من رسالة بعثت بها ميغان لوالدها في أغسطس 2018.