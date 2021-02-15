المطيري يطالب القطاع النفطي بالقيام بدوره المجتمعي واستيعاب مزيد من الخريجين

15 فبراير 2021 | | اعتبر النائب صالح المطيري أن القطاع النفطي لا يقوم بدوره لحل مشكلة البطالة بين الخريجين من أصحاب التخصصات المناسبة، مؤكدا أن القطاع يستوعب أعدادا كبيرة من المتقدمين للوظائف وعليه واجب مجتمعي يجب أن يقوم به .

وأوضح المطيري في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن أبناءنا خريجي الجامعات والمهندسين الذين تخرجوا منذ سنوات لا توجد لديهم أي فرصة في التوظف بهذا القطاع رغم تخصصهم المناسب وبعضهم تم ابتعاثه من وزارة التعليم العالي.

وطالب في هذا الصدد وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للتخطيط بدراسة متطلبات السوق المحلي حتى لا يتم ابتعاث طلبة للخارج في مجالات لا تتوافر بها فرص وظيفية، مؤكدا أن “هذا الأمر غير مقبول ويحتاج إلى محاسبة”.

وأضاف المطيري” أنا مؤمن إيمانا كاملا بأن هذا القطاع يستطيع أن يلغي البطالة في الكويت تماما ويستوعب جميع من يرغب في الوظيفة بالكويت، وإذا قارنا هذا القطاع في الدول الخليجية حولنا فسوف تتبين لدينا حقائق كثيره تستوجب محاسبة المسؤولين”.

واعتبر أنه “من المعيب جدا في دولة المؤسسات والحريات والتي توفر الفرص داخل البلاد وخارجه ، ألا نجد التأثير المجتمعي الحقيقي للقطاع النفطي بعد مرور ما لا يقل عن 70 سنة من وجوده”.

وبين المطيري أن “شباب الخريجين يتقدمون للوظائف في النفط ووزارات أخرى، ويصدمون من وجود عقبات حقيقية للوصول إلى أهدافهم مع طلب اشتراطات معينة لا تتناسب مع أوضاعهم بشأن الشهادات والأعمار”.

واختتم مطالبا كل قيادي ومسؤول في هذا القطاع ببذل استطاعته لحل هذه المشكلة معلقا “اعلموا جيدا أيها القياديون في هذه القطاع أننا نراقبكم وسنحاسبكم”.(إع)(أ.غ)

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