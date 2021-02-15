حملة لترميم وصيانة التماثيل الأثرية في كافة المدن المصرية

أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية حملة لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين العامة بمحافظات الجمهورية.

وبدأ المرممون العاملون على تنفيذ الحملة بالعمل في 22 محافظة وستتوالى الأعمال في باقي المحافظات لتشمل الأعمال إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة بالإضافة إلى الحماية والتقويم والعزل وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

وتفقد وزير السياحة والآثار خالد عناني والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تدشين الحملة بمحافظة القاهرة حيث قاما اليوم بجولة بشوارع وميادين القاهرة تابعا خلالها أعمال تنظيف وصيانة عدد من هذه التماثيل ومنها تماثيل قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار أن إطلاق الوزارة هذه الحملة يأتي حرصا منها على الحفاظ على التماثيل الموجودة بالميادين العامة سواء الأثرية أو غير الأثرية وذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، حيث تتم أعمال التنظيف والصيانة بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار لإبراز جمال هذه التماثيل، والارتقاء بالمستوى الحضاري للميادين، في إطار جهود الدولة لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي على الميادين العامة.

وبدأ المرممون العاملون على تنفيذ الحملة بالعمل في 22 محافظة وستتوالى الأعمال في باقي المحافظات لتشمل الأعمال إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة بالإضافة إلى الحماية والتقويم والعزل وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

وتفقد وزير السياحة والآثار خالد عناني والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تدشين الحملة بمحافظة القاهرة حيث قاما اليوم بجولة بشوارع وميادين القاهرة تابعا خلالها أعمال تنظيف وصيانة عدد من هذه التماثيل ومنها تماثيل قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار أن إطلاق الوزارة هذه الحملة يأتي حرصا منها على الحفاظ على التماثيل الموجودة بالميادين العامة سواء الأثرية أو غير الأثرية وذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، حيث تتم أعمال التنظيف والصيانة بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار لإبراز جمال هذه التماثيل، والارتقاء بالمستوى الحضاري للميادين، في إطار جهود الدولة لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي على الميادين العامة.