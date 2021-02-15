مصر تكشف مساحة الأراضي المزروعة بالقمح

قال مسؤول بوزارة الزراعة لـ”رويترز”، الاثنين، إن مصر زرعت إجمالا 3.42 ملايين فدان بالقمح في موسم الزراعة الذي ينتهي في 15 فبراير.

وأفاد عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بأن المزارعين “لم يحققوا الهدف الذي توقعته الحكومة عند 3.5 مليون فدان، لكن الكمية المزروعة ما زالت مرضية”.

وأوضح الشناوي أن المزارعين ليسوا ملزمين بزراعة محاصيل معينة لذا فهم يختارون ما يرونه مجزيا من الناحية المالية، لافتا إلى أن موسم زراعة القمح يتزامن أيضا مع زراعة بنجر السكر والفول.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قد أعلنت في أبريل الماضي عزمها إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية، بما في ذلك القمح في سبع محافظات بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار).

وأشار وزير التموين علي المصيلحي وقتها إلى أن هذه المخازن يمكن أن تعزز مخزون مصر من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والقمح لتغطية ثمانية إلى تسعة أشهر، مقارنة بالمستويات الحالية التي تغطي أربعة إلى ستة أشهر.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المخزون الاستراتيجي، وفق وكالة الشرق الأوسط.

وأفاد عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بأن المزارعين “لم يحققوا الهدف الذي توقعته الحكومة عند 3.5 مليون فدان، لكن الكمية المزروعة ما زالت مرضية”.

وأوضح الشناوي أن المزارعين ليسوا ملزمين بزراعة محاصيل معينة لذا فهم يختارون ما يرونه مجزيا من الناحية المالية، لافتا إلى أن موسم زراعة القمح يتزامن أيضا مع زراعة بنجر السكر والفول.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قد أعلنت في أبريل الماضي عزمها إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية، بما في ذلك القمح في سبع محافظات بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار).

وأشار وزير التموين علي المصيلحي وقتها إلى أن هذه المخازن يمكن أن تعزز مخزون مصر من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والقمح لتغطية ثمانية إلى تسعة أشهر، مقارنة بالمستويات الحالية التي تغطي أربعة إلى ستة أشهر.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المخزون الاستراتيجي، وفق وكالة الشرق الأوسط.