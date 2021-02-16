ألابا يرحل عن بايرن ميونيخ.. وريال مدريد في الكواليس

يعتزم ديفيد ألابا مغادرة بايرن ميونيخ عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم، وذلك بعد 13 عاما قضاها مع النادي الألماني، ما يجعله أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في كرة القدم الأوروبية.

وقال اللاعب النمساوي، الذي يمكنه اللعب في خطي الدفاع والوسط، اليوم الثلاثاء إنه لم يلتزم بعد تجاه فريق جديد. وأضاف: “أولا، أود أن أواجه تحديا جديدا.. أريد أن أتطور أكثر كلاعب”.

جاء إعلان رحيل ألابا عن بايرن بعد يومين من توقيع الفريق على عقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو قادما من لايبزيغ، لمدة خمسة أعوام.

ومن المرجح أن يكون بديلا لألابا الذي استخدمه المدرب هانسي فليك بشكل شبه حصري في الدفاع.

إلى جانب تسعة ألقاب ألمانية – واحتمال كبير اللقب العاشر هذا الموسم – فاز ألابا بكأس ألمانيا 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا مع بايرن عام 2013 والعام الماضي.

وقال ألابا إنه يعتقد أنه يمكن أن يلعب لمدة أربع إلى سبع سنوات أخرى ويفكر “في كيف يمكن أن تبدو مسيرتي” في ذلك الوقت.

وربطت تقارير إعلامية في دول مختلفة ألابا بانتقال محتمل إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم ألابا إلى بايرن عام 2008 وجاء من خلال فرق الشباب والاحتياط. وخاض اللاعب النمساوي البالغ من العمر 28 عامًا 415 مباراة مع بايرن في جميع المسابقات، وبدأ كل مباريات الفريق في الدوري باستثناء اثنتين حتى الآن هذا الموسم.

وقال اللاعب النمساوي، الذي يمكنه اللعب في خطي الدفاع والوسط، اليوم الثلاثاء إنه لم يلتزم بعد تجاه فريق جديد. وأضاف: “أولا، أود أن أواجه تحديا جديدا.. أريد أن أتطور أكثر كلاعب”.

جاء إعلان رحيل ألابا عن بايرن بعد يومين من توقيع الفريق على عقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو قادما من لايبزيغ، لمدة خمسة أعوام.

ومن المرجح أن يكون بديلا لألابا الذي استخدمه المدرب هانسي فليك بشكل شبه حصري في الدفاع.

إلى جانب تسعة ألقاب ألمانية – واحتمال كبير اللقب العاشر هذا الموسم – فاز ألابا بكأس ألمانيا 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا مع بايرن عام 2013 والعام الماضي.

وقال ألابا إنه يعتقد أنه يمكن أن يلعب لمدة أربع إلى سبع سنوات أخرى ويفكر “في كيف يمكن أن تبدو مسيرتي” في ذلك الوقت.

وربطت تقارير إعلامية في دول مختلفة ألابا بانتقال محتمل إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم ألابا إلى بايرن عام 2008 وجاء من خلال فرق الشباب والاحتياط. وخاض اللاعب النمساوي البالغ من العمر 28 عامًا 415 مباراة مع بايرن في جميع المسابقات، وبدأ كل مباريات الفريق في الدوري باستثناء اثنتين حتى الآن هذا الموسم.