الحجرف: عقد جلسة خاصة في ظل وضع الحكومة الحالي يسبب إشكالية دستورية

16 فبراير 2021 | | قال النائب مبارك الحجرف إن عقد جلسة خاصة في ظل أوضاع الحكومة الحالية يسبب إشكالية دستورية تستوجب استطلاع الخبراء حول مدى صحة انعقادها.

وأوضح الحجرف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن “عدم حضوره جلسة اليوم الخاصة يأتي من قناعته أن الحكومة مستقيلة ورئيس الوزراء مكلف ولم يقدم القسم الدستوري، متسائلاً هل حضور رئيس الوزراء تم بصفته رئيساً للحكومة المستقيلة أم بصفته رئيساً لحكومة لم تشكل بعد؟

واعتبر أن عقد مثل هذه الجلسات نوع من التجميل السياسي المرفوض شكلا ووقتا، مشدداً على ضرورة ترسيخ العمل الحقيقي في ظل المنظومة الدستورية الكويتية.

وبين أن الحكومة مستقيلة وأن هناك أكثر من وزير لن يكون ضمن التشكيل الحكومي القادم، متسائلاً ما الجدوى من مناقشة أزمة كورونا مع وزراء لن يحضروا الجلسة المقبلة.

واعتبر الحجرف أن أزمة كورونا ليست صحية فقط، إنما تتعلق أيضاً بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ما يستوجب أن تكون مناقشتها شاملة وعدم اقتصارها على الوضع الصحي فقط.

ورأى أن الحكومة لديها وسائل لمحاربة التجمعات غير المرخصة في مثل هذا الوقت، لكنها للأسف لا تستخدم سلطتها، مشيراً إلى أن محاربة الوباء تكمن في أن الوقاية خير من قنطار علاج.

واستشهد بالحديث النبوي الشريف حينما أتى الطاعون إلى بلاد الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يدخل الشام حتى استفتى أصحابه، حتى قيل له إن النبي يقول إذا حل بلاء في بلد فلا تدخلوها، وإذا كنتم داخل هذه البلد فلا تخرجوا منها.

وأكد أن هذا هو التوجيه النبوي الصحيح والبروتوكول الذي يطبق لدى منظمة الصحة العالمية وجميع البلدان المتقدمة.

ورأى أن الحكومة ترضخ للتجار وأصحاب النفوذ والأهواء والمصالح التجارية على حساب الحالة الصحية في البلاد.

واعتبر أن عودة رئيس الوزراء في ظل وجود 38 نائباً أيدوا استجوابه يضع سابقة في المنظومة الدستورية الكويتية ، مؤكدا أنه “متمسك برأيه حول عودة رئيس الوزراء”.

وقال إن “الحكومة متخبطة لا تعرف أين تسير، متسائلاً هل سيعود مجلس الوزراء عن قراراته التي أضرت الشباب؟ وهل سيتم تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط بقيمة 1000 دينار كدعم عمالة، في ظل عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه موظفيهم؟

وأكد أنه كان الأولى من الحكومة عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاجتماعي المتدهور، وبحث حالات المواطنين الذين أنهكتهم الديون والقروض ودمروا اجتماعيا واقتصاديا وتفككت أسرهم.

وانتقد قيام الحكومة بالإسراع في عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الصحي قائلا إن “وزارة الصحة تسير وفقاً لبروتوكول محدد من دون تدخل حكومي في عملها، وكان يفترض إغلاق المطار كما تعمل باقي الدول التي تبحث عن مصلحة رعاياها”.(ع.إ)(أ.غ)