المناور يجدد تأكيده استجواب سمو رئيس الوزراء حال عدم الإعلان عن الحكومة الجديدة الخميس المقبل

16 فبراير 2021 | | جدد النائب اسامة المناور تأكيده علي ان استجوابه لرئيس الوزراء سيقدم اذا لم يشكل حكومته ويعلن عنها بعد غد.

وقال المناور في تصريح صحفي في المركز الاعلامي لمجلس الامه إنه سبق ان اعلن عن نيته تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء ان لم يكمل حكومته حتي الخميس القادم مؤكدا أن صحيفة الاستجواب جاهزة .

وأكد”حتي بعد غد ان لم يعلن رئيس الوزراء عن فريقة الحكومي وتشكيل الحكومة فان صحيفه الاستجواب ستقدم في اول يوم لأداء الحكومة القسم في مجلس الامة “

من ناحية أخرى أوضح المناور أنه شدد خلال الجلسة الخاصة اليوم لمناقشة إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات(كورونا) على ضرورة ان تشمل التعويضات المقررة جميع المشروعات وتأجيل الاقساط لمدة ٦ اشهر ويمكن لمجلس الوزراء تأجيلها لمدة سنة على ان تشمل جميع قروض الكويتيين.

وبين المناور ان هناك من استدان عن طريق زوجته او امه ولَم ينضم تحت برنامج المشاريع الصغيرة او المتوسطة او حتى متناهيه الصغر.

وأوضح ان التوصيات التي صدرت اليوم ستعتمد في الجلسة القادمة لمجلس الأمة وهي بمثابة قانون مبينا أنه سبق للمجالس السابقة عقد اجتماع اللجان المختصة على هامش الجلسة وترفع تقريرها حول قانون معين لكي يقره المجلس.(إع)