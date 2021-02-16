حمدان العازمي: تأخر التشكيل الحكومي لا يصب في صالح الوطن والمواطن

16 فبراير 2021 | | اعتبر النائب حمدان العازمي أن تأخير التشكيل الحكومي ظاهرة غير صحية ولا تصب في صالح الوطن و المواطن، معتبرا أن ما سيصدر عن جلسة اليوم من توصيات لن تكون ملزمة للحكومة القادمة.

وقال العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه قرر عدم حضور جلسة اليوم باعتبار أن الحكومة مستقيلة وهي حتى الآن في حكم المشاورات لتشكيلها.

وتساءل “ما فائدة النقاش مع حكومة مستقيلة، ولو حضرت الجلسة من سنخاطب في ظل وجود وزراء قد يكونون خارج الحكومة خلال ساعات أو أيام؟

واعتبر العازمي أن طول أمد التشكيل الحكومي وتعطيل جلسات المجلس وأعمال اللجان البرلمانية من خلال ضعف التمثيل الحكومة في اجتماعاتها أمر مستغرب.

ورأى أنه كان من المفترض أن تؤجل جلسة اليوم إلى وقت آخر لحين انتهاء التشكيل الحكومي لكي يعرف النواب من سيحاسبون سواء رئيس الحكومة أم الوزراء.

واستغرب من قبول الحكومة عقد الجلسة الخاصة اليوم، لافتاً إلى أن لديها سوابق مثل طلب النواب عقد جلسة خاصة كجلسة العفو الشامل ولم تحضر الحكومة رغم أن المجلس كان في حالة انعقاد دائم حينها وليس مثل حضورها اليوم رغم أنها مستقيلة.

ومن جانب آخر انتقد العازمي الإجراءات الحكومية الأخيرة لمكافحة كورونا معتبراً أن الحل ليس في إغلاق بعض الأنشطة التجارية ولكن وضع الحلول السليمة للمواجهة .

وأضاف ان الحكومة تصر على تجاهل قضية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهم أكثر من تضرروا جراء تداعيات أزمة كورونا، مطالبا بتعويض عادل لهم.

واعتبر أن مطالبة الحكومة بضمان مالي قدره 3 مليارات دينار لكي تقدم المساعدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمر غير منطقي، في ظل وجود رأسمال لصندوق دعم المشاريع بملياري دينار لم يصرف منه غير 250 مليون دينار.

وأعرب عن استغرابه مما اعتبره عجزا حكوميا عن حصر أعداد الصفوف الأمامية وصرف المكافآت المستحقة لهم حتى دخلت البلاد في مرحلة جديدة لأزمة كورونا.(ع.إ)(أ.غ)