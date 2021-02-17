الأولويات تستعجل تقارير اللجان عن القوانين ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة

17 فبراير 2021 | | أعلن رئيس لجنة الأولويات هشام الصالح عن استعجال اللجنة لكل القوانين ذات الصلة بدعم ومساندة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال الصالح في بيان صحفي ” انطلاقا من إيمان لجنة الأولويات بتفعيل توصيات مجلس الأمة الصادرة في جلسته الخاصة المنعقدة يوم الثلاثاء 16/2/2021، وحتى لا تكون مجرد حبر على ورق، قامت لجنة الأولويات بمخاطبة اللجان المختصة بالقوانين ذات الصلة بدعم ومساندة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإنجاز تقاريرها بشأن هذه القوانين في أسرع وقت حتى يتم إدراجها في جدول أعمال أول جلسة لمجلس الأمة”.

وأوضح أن هناك عددا من الاقتراحات بقوانين قُدّمت في هذا الخصوص وهي “قانون التعويضات الخاصة بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون معالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياتها.(م.خ)(أ.غ)