سان جرمان يكتسح برشلونة بـ”هاتريك” مبابي المتألق

سجل نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية رائعة في شباك برشلونة الاسباني ليقود فريقه إلى فوز لافت وتاريخي 4-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب كامب نو الثلاثاء.

وجاءت اهداف مبابي في الدقائق 32 و65 و85 في حين سجل زميله الايطالي مويز كين الهدف الاخر (70)، بعدما تقدم برشلونة بهدف لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء (27).

وتقام مباراة الإياب في 10 مارس المقبل على ملعب بارك دي برانس في باريس.

وبات سان جرمان أول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب كامب نو في تاريخ دوري أبطال أوروبا، اما الفريق الفرنسي الآخر الذي حقق الفوز على الملعب ذاته فكان متز عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عام 1984 لكن في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية.

وفي غياب البرازيلي نيمار والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا، قرر مدرب باريس سان جرمان الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو إشراك ثلاثي خط المقدمة المؤلف من الأرجنتيني ماورو إيكاردي وكين ومبابي.

في المقابل، عاد قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه إلى صفوف الفريق بعد غياب دام من 21 نوفمبر الماضي بسبب إصابة في اربطة الركبة للعب إلى جانب الفرنسي كليمان لانغليه.

وبدأ الفريقان المباراة بحذر شديد قبل أن يحصل الفريق الكاتالوني على أول فرصة حقيقية إثر تمريرة بينية من بدري باتجاه الفرنسي أنطوان غريزمان لكن الأخير سدد ضعيفة بين يدي الحارس الكوستاركي كيلور نافاس (14).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة إثر كرة مشتركة بين لايفين كورزاوا ولاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ، فانبرى لها ميسي بيسراه مسددا الكرة بقوة في سقف الشباك (27).

والهدف هو الرابع لميسي هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

لكن الفريق الكاتالوني لم ينعم طويلا بهدف السبق لان فريق العاصمة الفرنسية نجح في إدراك التعادل بعد لعبة مشتركة رائعة بين كورزاوا الذي مرر كرة عرضية باتجاه الإيطالي ماركو فيراتي فغمزها الأخير باتجاه مبابي، ليتخطى مواطنه لانغليه ويسدد بيسراه كرة قوية في أعلى الشباك (32).

وكاد كورزاوا يضيف الهدف الثاني لسان جرمان بكرة زاحفة لكن الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن تصدى لها.

ورد برشلونة بفرصة لغريزمان مرت إلى جانب القائم الأيمن (43).

وفي الشوط الثاني ضرب سان جرمان بقوة بتسجيله ثلاثة أهداف، الأول إثر تمريرة عرضية من الظهير الإيطالي الساندرو فلورنزي أخطأ بيكيه في تشتيتها ليتابعها مبابي داخل الشباك (65).

ثم رفع الأرجنتيني لياندرو باريديس كرة متقنة داخل المنطقة من ركلة حرة مباشرة تطاول لها كين برأسه وزرعها داخل الشباك (70).

وأبى مبابي إلا أن يسجل ثلاثيته من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من الاحتياطي الألماني يوليان دراكسلر، فتابعها لولوبية في الزاوية البعيدة لمرمى تير شتيغن (85) ليسقط برشلونة بالضربة القاضية.

وجاءت اهداف مبابي في الدقائق 32 و65 و85 في حين سجل زميله الايطالي مويز كين الهدف الاخر (70)، بعدما تقدم برشلونة بهدف لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء (27).

وتقام مباراة الإياب في 10 مارس المقبل على ملعب بارك دي برانس في باريس.

وبات سان جرمان أول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب كامب نو في تاريخ دوري أبطال أوروبا، اما الفريق الفرنسي الآخر الذي حقق الفوز على الملعب ذاته فكان متز عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عام 1984 لكن في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية.

وفي غياب البرازيلي نيمار والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا، قرر مدرب باريس سان جرمان الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو إشراك ثلاثي خط المقدمة المؤلف من الأرجنتيني ماورو إيكاردي وكين ومبابي.

في المقابل، عاد قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه إلى صفوف الفريق بعد غياب دام من 21 نوفمبر الماضي بسبب إصابة في اربطة الركبة للعب إلى جانب الفرنسي كليمان لانغليه.

وبدأ الفريقان المباراة بحذر شديد قبل أن يحصل الفريق الكاتالوني على أول فرصة حقيقية إثر تمريرة بينية من بدري باتجاه الفرنسي أنطوان غريزمان لكن الأخير سدد ضعيفة بين يدي الحارس الكوستاركي كيلور نافاس (14).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة إثر كرة مشتركة بين لايفين كورزاوا ولاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ، فانبرى لها ميسي بيسراه مسددا الكرة بقوة في سقف الشباك (27).

والهدف هو الرابع لميسي هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

لكن الفريق الكاتالوني لم ينعم طويلا بهدف السبق لان فريق العاصمة الفرنسية نجح في إدراك التعادل بعد لعبة مشتركة رائعة بين كورزاوا الذي مرر كرة عرضية باتجاه الإيطالي ماركو فيراتي فغمزها الأخير باتجاه مبابي، ليتخطى مواطنه لانغليه ويسدد بيسراه كرة قوية في أعلى الشباك (32).

وكاد كورزاوا يضيف الهدف الثاني لسان جرمان بكرة زاحفة لكن الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن تصدى لها.

ورد برشلونة بفرصة لغريزمان مرت إلى جانب القائم الأيمن (43).

وفي الشوط الثاني ضرب سان جرمان بقوة بتسجيله ثلاثة أهداف، الأول إثر تمريرة عرضية من الظهير الإيطالي الساندرو فلورنزي أخطأ بيكيه في تشتيتها ليتابعها مبابي داخل الشباك (65).

ثم رفع الأرجنتيني لياندرو باريديس كرة متقنة داخل المنطقة من ركلة حرة مباشرة تطاول لها كين برأسه وزرعها داخل الشباك (70).

وأبى مبابي إلا أن يسجل ثلاثيته من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من الاحتياطي الألماني يوليان دراكسلر، فتابعها لولوبية في الزاوية البعيدة لمرمى تير شتيغن (85) ليسقط برشلونة بالضربة القاضية.