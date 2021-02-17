كيليان مبابي.. “ملك” الأرقام القياسية أمام برشلونة

كان النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم اللقاء، الذي جمع مساء الثلاثاء فريقه باريس سان جرمان بمضيفه برشلونة الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل مبابي ثلاثية رائعة في شباك الفريق الكتالوني وقاد فريقه إلى فوز لافت وتاريخي 4-1 على أرضية ملعب “كامب نو” في برشلونة.

وحسب موقع “أوبتا” للإحصائيات، فقد أصبحت خسارة برشلونة أمام سان جرمان هي ثاني هزيمة بفارق 3 أهداف أو أكثر على ملعب “كامب نو” هذا الموسم، وذلك بعد الخسارة أمام يوفنتوس بنتيجة 3-0 في أبطال أوروبا.

فيما أصبح مبابي ثالث لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل “هاتريك” في مرمى برشلونة، وذلك بعد فاوستينو أسبريا لصالح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وأندري تشيفتشينكو لصالح دينامو كييف الأكراني.

هذا وسجل مبابي (22 عاما) 68 بالمئة من أهدافه في دوري أبطال أوروبا خارج الأرض برصيد 15 من 22 هدفا، وهو بذلك أكثر لاعب في نسبة التهديف خارج الأرض من بين اللاعبين الذي سجلوا 20 هدفا أو أكثر في منافسات “تشامبيونزليغ”.

كما بات سان جرمان أول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب كامب نو في تاريخ دوري أبطال أوروبا، أما الفريق الفرنسي الآخر الذي فاز على أرضية الملعب ذاته فكان متز عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عام 1984، لكن في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية.

يشار إلى أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في 10 مارس المقبل على ملعب بارك دي برانس في باريس.

وسجل مبابي ثلاثية رائعة في شباك الفريق الكتالوني وقاد فريقه إلى فوز لافت وتاريخي 4-1 على أرضية ملعب “كامب نو” في برشلونة.

وحسب موقع “أوبتا” للإحصائيات، فقد أصبحت خسارة برشلونة أمام سان جرمان هي ثاني هزيمة بفارق 3 أهداف أو أكثر على ملعب “كامب نو” هذا الموسم، وذلك بعد الخسارة أمام يوفنتوس بنتيجة 3-0 في أبطال أوروبا.

فيما أصبح مبابي ثالث لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل “هاتريك” في مرمى برشلونة، وذلك بعد فاوستينو أسبريا لصالح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وأندري تشيفتشينكو لصالح دينامو كييف الأكراني.

هذا وسجل مبابي (22 عاما) 68 بالمئة من أهدافه في دوري أبطال أوروبا خارج الأرض برصيد 15 من 22 هدفا، وهو بذلك أكثر لاعب في نسبة التهديف خارج الأرض من بين اللاعبين الذي سجلوا 20 هدفا أو أكثر في منافسات “تشامبيونزليغ”.

كما بات سان جرمان أول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب كامب نو في تاريخ دوري أبطال أوروبا، أما الفريق الفرنسي الآخر الذي فاز على أرضية الملعب ذاته فكان متز عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عام 1984، لكن في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية.

يشار إلى أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في 10 مارس المقبل على ملعب بارك دي برانس في باريس.