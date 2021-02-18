المناور : نحترم صلاحيات سمو الأمير الدستورية بتأجيل اجتماع مجلس الأمة شهراً

18 فبراير 2021 | | أكد النائب اسامة المناور على احترام حق حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في استخدام صلاحياته الدستورية بتفعيل المادة 106 من والمتعلقة بتأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة شهر.

واضاف المناور في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الامه أنه أعلن يوم الخميس الماضي عن مهلة أسبوع لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لتشكيل حكومته أو تقديم استجواب له في جلسة القسم متى ما كانت.

وذكر أنه لا يجوز أن تكون هناك سوابق يستند إليها الآخرين مستقبلاً بأنه من حق رئيس الوزراء ترك البلد من دون تشكيل حكومة، مبيناً أن استجوابه جاهز وسيقدم في نفس ذات المهلة.

وقال المناور” بالأمس مارس صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه صلاحياته الدستورية وأمر بتعليق جلسات المجلس لمده شهر وفق نص المادة ١٠٦، ونحترم صاحب السمو ونحترم كذلك صلاحياته الدستورية”.