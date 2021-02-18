بنك جوال بين يديك.. تطبيق إماراتي متميز في الدفع الإلكتروني

انطلق العام الماضي، تطبيق إلكتروني من دولة الإمارات العربية المتحدة، يعنى بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وقد لاقى التطبيقات رواجا كبيرا.

وخلال العام 2020، زاد إقبال الناس على خدمات الدفع الإلكتروني، إذ أظهرت الجائحة الحاجة إلى تطبيقات توفر الوقت والجهد وتضمن السلمة الصحية.

وتمكن تطبيق “بي باي” (Pay By) من حصد جماهيرية كبيرة خلال فترة قصيرة في دولة الإمارات، نظرا للحلول المتعددة التي يقدمها وسهولة استخدامه.

ويقول مدير تطوير الأعمال في التطبيق، أحمد السعدي، إن التطبيق يقدم حلولا مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لرواد الأعمال والمستخدمين العاديين، مثل الدفع الإلكتروني والتحويل الفوري للأموال لرقم الهاتف وتعبئة رصيد الهاتف.

وأضاف السعدي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أن التطبيق يتميز أيضا بمزايا أخرى مثل خاصية القروض المصرفية الفورية والدفع المؤجل، وهي الخدمة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت إلى أن التطبيق منذ انطلاقه العام الماضي لاقى انتشارا واسعا في القطاعين الخاص والكومية في دولة الإمارات، إذ وقعت الشركة المسؤولة عن التطبيق شتركات استراتيجية عديدة، مثل مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي.

وتابع: “والآن يمكن استخدام التطبيق للدفع لنحو 6 آلاف سيارة أجرة، وكذلك مع دائرة الصحة في أبوظبي تفعيل نظام الدفع عبر التطبيق في المستشفيات والصيدليات، علاوة على اتفاق مماثل مع بنك أبوظبي التجاري لتفعيل خدمة التطبيق على 40 ألف جهاز بيع بالتجزئة”.

وكشف السعدي عن أن هناك 100 ألف مستخدم يومي للتطبيق في الإمارت، مشيرا إلى هذا العدد في تزايد.

وتحدث المسؤول في تطبيق الدفع الإلكتروني عن أنه “بي باي” عمل منذ انطلاقته على تجهيز البنية التحتية في الدول المجاورة، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق أعمال التطبيق.

وقال السعدي إن تطبيق “بي اي” بصدد إطلاقة منصة للتعامل مع العملات الرقمية، خلال العام الجاري، خاصة أن هذه العملات حققت قفزة نوعية.

وبعث برسائل مطمئنة إلى مستخدمي التطبيق، مؤكدا أن الأخير استثمر الكثير من تجهيز بنية تحتية قوية وآمنة، مع الاستعانة بأحداث تقينات الأمن الإلكتروني مثل الذكاء الاصطناعي لضمان أمن المستخدمين.

وخلال العام 2020، زاد إقبال الناس على خدمات الدفع الإلكتروني، إذ أظهرت الجائحة الحاجة إلى تطبيقات توفر الوقت والجهد وتضمن السلمة الصحية.

وتمكن تطبيق “بي باي” (Pay By) من حصد جماهيرية كبيرة خلال فترة قصيرة في دولة الإمارات، نظرا للحلول المتعددة التي يقدمها وسهولة استخدامه.

ويقول مدير تطوير الأعمال في التطبيق، أحمد السعدي، إن التطبيق يقدم حلولا مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لرواد الأعمال والمستخدمين العاديين، مثل الدفع الإلكتروني والتحويل الفوري للأموال لرقم الهاتف وتعبئة رصيد الهاتف.

وأضاف السعدي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أن التطبيق يتميز أيضا بمزايا أخرى مثل خاصية القروض المصرفية الفورية والدفع المؤجل، وهي الخدمة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت إلى أن التطبيق منذ انطلاقه العام الماضي لاقى انتشارا واسعا في القطاعين الخاص والكومية في دولة الإمارات، إذ وقعت الشركة المسؤولة عن التطبيق شتركات استراتيجية عديدة، مثل مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي.

وتابع: “والآن يمكن استخدام التطبيق للدفع لنحو 6 آلاف سيارة أجرة، وكذلك مع دائرة الصحة في أبوظبي تفعيل نظام الدفع عبر التطبيق في المستشفيات والصيدليات، علاوة على اتفاق مماثل مع بنك أبوظبي التجاري لتفعيل خدمة التطبيق على 40 ألف جهاز بيع بالتجزئة”.

وكشف السعدي عن أن هناك 100 ألف مستخدم يومي للتطبيق في الإمارت، مشيرا إلى هذا العدد في تزايد.

وتحدث المسؤول في تطبيق الدفع الإلكتروني عن أنه “بي باي” عمل منذ انطلاقته على تجهيز البنية التحتية في الدول المجاورة، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق أعمال التطبيق.

وقال السعدي إن تطبيق “بي اي” بصدد إطلاقة منصة للتعامل مع العملات الرقمية، خلال العام الجاري، خاصة أن هذه العملات حققت قفزة نوعية.

وبعث برسائل مطمئنة إلى مستخدمي التطبيق، مؤكدا أن الأخير استثمر الكثير من تجهيز بنية تحتية قوية وآمنة، مع الاستعانة بأحداث تقينات الأمن الإلكتروني مثل الذكاء الاصطناعي لضمان أمن المستخدمين.