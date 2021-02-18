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خلال بث مباشر.. فيديو لسرقة مراسل أمام الكاميرا

منذ 5 دقائق
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تعرض مراسل تلفزيوني في الإكوادور للحظة مرعبة، بعدما هدده لص بالسلاح لسرقة هاتفه، بينما كان في بث مباشر أمام الكاميرا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن دييغو أوردينولا، المراسل الرياضي لـ”DIRECTV”، كان في بث مباشر من خارج ملعب مونومينتال في مدينة غواياكيل، قبل أن يفاجئه لص بمسدس في يده.

وشارك المراسل لقطات من الهجوم على حسابه في تويتر، يوم 12 فبراير، وعلق عليه بالقول: “لا يمكننا حتى العمل في هدوء. حدث هذا في الساعة 1 ظهرا”.

وفي مقطع الفيديو، يظهر اللص واضعا كمامته على وجهه، ويشهر المسدس في وجه المراسل والمصور، ويقول: “هاتفك.. اعطيني هاتفك”.

بعدها، انتزع اللص الهاتف من المصور ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية كانت في انتظاره.

 وتعهدت الشرطة الإكوادورية بمعرفة هوية السارق، وتعقبه من أجل اعتقاله.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن دييغو أوردينولا، المراسل الرياضي لـ”DIRECTV”، كان في بث مباشر من خارج ملعب مونومينتال في مدينة غواياكيل، قبل أن يفاجئه لص بمسدس في يده.

وشارك المراسل لقطات من الهجوم على حسابه في تويتر، يوم 12 فبراير، وعلق عليه بالقول: “لا يمكننا حتى العمل في هدوء. حدث هذا في الساعة 1 ظهرا”.

وفي مقطع الفيديو، يظهر اللص واضعا كمامته على وجهه، ويشهر المسدس في وجه المراسل والمصور، ويقول: “هاتفك.. اعطيني هاتفك”.

بعدها، انتزع اللص الهاتف من المصور ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية كانت في انتظاره.

 وتعهدت الشرطة الإكوادورية بمعرفة هوية السارق، وتعقبه من أجل اعتقاله.

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