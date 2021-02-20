الذهب يستعيد عافيته من قاع 7 أشهر بعد هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب متعافية من أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر الذي بلغته في وقت سابق، وذلك بفعل هبوط الدولار، لكن ارتفاع عوائد السندات الأميركية أبقى المعدن على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل يناير.

وصعد الذهب 0.2 بالمئة إلى 1,783.35دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو إلى 1759.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا منخفض حوالي 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 8 يناير.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1777 دولارا.

وقال بارت ميليك مدير إستراتيجيات السلع الأساسية في تي.دي سيكيوريتيز “الانخفاض في الدولار الأميركي قاد على الأرجح صعود الذهب”، مضيفا أن التحرك قد يكون أيضا فنيا في طبيعته.

هبط الدولار 0.3 بالمئة مقابل عملات رئيسية ويبدو أنه سيسجل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى قمة عام تقريبا في وقت سابق من اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين الذي يستخدم عامل حفز في صناعة السيارات 0.6 بالمئة إلى 1266.60 دولار، لكنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي هو الثالث على التوالي بعد أن صعد في وقت سابق من الأسبوع إلى قمة أكثر من ستة أعوام.

وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2373.36 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 27.18 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتسجيل هبوط أسبوعي.

وصعد الذهب 0.2 بالمئة إلى 1,783.35دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو إلى 1759.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا منخفض حوالي 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 8 يناير.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1777 دولارا.

وقال بارت ميليك مدير إستراتيجيات السلع الأساسية في تي.دي سيكيوريتيز “الانخفاض في الدولار الأميركي قاد على الأرجح صعود الذهب”، مضيفا أن التحرك قد يكون أيضا فنيا في طبيعته.

هبط الدولار 0.3 بالمئة مقابل عملات رئيسية ويبدو أنه سيسجل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى قمة عام تقريبا في وقت سابق من اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين الذي يستخدم عامل حفز في صناعة السيارات 0.6 بالمئة إلى 1266.60 دولار، لكنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي هو الثالث على التوالي بعد أن صعد في وقت سابق من الأسبوع إلى قمة أكثر من ستة أعوام.

وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2373.36 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 27.18 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتسجيل هبوط أسبوعي.