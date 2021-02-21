الشاهين: عواقب وسلبيات كبيرة لعدم استقرار القرار الحكومي في التعامل مع (كورونا)

21 فبراير 2021 | | اعتبر النائب أسامة الشاهين أن القرار الحكومي فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا يغلب عليه الاضطراب وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن هذا الاضطراب له عواقب وسلبيات كبيرة على الجوانب المعنوية والمالية والاقتصادية والاستثمارية في البلاد.

وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه صدر أخيرا قرار يتعلق بالحجر الفندقي للقادمين الى الكويت جرى تعديله أكثر من مرة مبينا أنه توجه بسؤال برلماني عن أسباب وتداعيات ومبررات وضوابط واستثناءات هذا القرار.

وأضاف الشاهين أنه توجه بسؤال عما إذا كان هذا القرار له أسباب صحية أم أنه استجابة لمطالب اتحاد الفنادق الذي أعلن أن القطاع تكبد خسارة بقيمة 100 مليون دينار ، لتخرج وزارة الصحة بعدها بأسبوعين بقرار الحجر الفندقي مشيرا إلى أنه طلب في سؤاله الدراسة الصحية لهذا القرار.

وذكر إن سؤاله تضمن أسباب استثناء الدبلوماسيين الأجانب العاملين في الكويت بينما الدبلوماسي الكويتي العائد للكويت لا يحظى بذات الاستثناء ، كما تضمن توضيح ما إذا كان قد تم فحص الفنادق الـ 43 المحددة للحجر المؤسسي لاسيما أن اتحاد الفنادق بين أنه تمت الموافقة على هذه الفنادق بمجرد تسجيلها إلكترونيا.

وقال الشاهين إن السؤال تضمن أيضا مدى توافق المنع من القدوم والقيود على القدوم والإلزام بحجر فندقي مع حق الموطن المكفول دستوريا بالعودة إلى وطنه وتلقي الرعاية والوقاية الصحية من الدولة ، وهل تمت دراسة هذا الموضوع دستوريا قبل إقراره.(إع)(أ.غ)