باريس سان جرمان يحدد “أولوياته”.. وميسي “يسقط من القائمة”

بعد الشائعات التي أحاطت الوجهة المقبلة لنجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وربطه بنادي باريس سان جرمان، ظهرت تقارير جديدة تشير إلى أن مسؤولي النادي الفرنسي لا يضعون التعاقد مع “أيقونة برشلونة” خلال الميركاتو الصيفي المقبل في قائمة أولوياتهم.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن المدير الفني لباريس سان جرمان، ماوريسيو بوكيتينو، قد حدد بالفعل أولويات أخرى بخلاف ميسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الأولويات تشمل مجموعة من اللاعبين، هم:

مبابي

يرى باريس سان جرمان أن تجديد عقد الفرنسي الدولي كيليان مبابي، نجم هجوم العملاق الباريسي، يمثل “أولوية قصوى” على طاولة مجلس الإدارة، ويفوق مسألة التعاقد مع ميسي من حيث الأهمية.

ويتواجد ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات (الرقم الأعلى من نوعه للاعب كرة في العالم)، على رادار المسؤولين في باريس سان جرمان منذ فترة طويلة، إلا أنه نظرا لتقدم “البرغوث” في السن (33 عاما)، فإن بطل الدوري الفرنسي يتطلع أولا إلى الحفاظ على موهبته الفرنسية الشابة.

وكان مبابي (22 عاما)، الحاصل رفقة منتخب “الديوك” على لقب بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا في صيف 2018، قد أحرز 3 أهداف “هاتريك” في شباك برشلونة بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي، في ذهاب منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها المارد الباريسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

مويس كين

وتشير تقارير صحفية، إلى أن باريس سان جرمان يسعى أيضا إلى تأمين الحصول على خدمات نجم آخر من نجومه الشباب، وهو الإيطالي مويس كين، الذي أحرز الهدف الثالث لفريقه في شباك برشلونة في المباراة الأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

ويلعب كين الآن مع باريس سان جرمان على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، لكن النادي الباريسي يرغب في التعاقد معه بصفة دائمة.

ديلي آلي

من جانبها، ذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن باريس سان جرمان يوجه راداراته أيضا صوب التعاقد مع نجم وسط توتنهام الإنجليزي ديلي آلي.

وسبق أن تدرب اللاعب تحت قيادة بوكيتينو حينما كان الأخير يتولى منصب مدرب السبيرز، والذي يؤمن بقدرته على إضافة المزيد إلى العملاق الباريسي.

سيرجيو راموس

يتطلع المسؤولون في النادي الفرنسي أيضا إلى تعزيز خط دفاعات الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، عبر التعاقد مع سيرجيو راموس، صخرة دفاع وقائد نادي ريال مدريد الإسباني، الذي أضحت أيامه معدودة على ما يبدو داخل أسوار العملاق المدريدي.

واقترن المارد الباريسي في الآونة الأخيرة بإمكانية التعاقد مع الإسباني الدولي في االميركاتو الصيفي المقبل، عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد في الـ 30 من يونيو المقبل.

وذكر برنامج “إل شيرينجيتو” التليفزيوني الإسباني، أن راموس قد أبلغ رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، برفض عرض التجديد وأخبره أن باريس سان جيرمان يسعى لضمه.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن المدير الفني لباريس سان جرمان، ماوريسيو بوكيتينو، قد حدد بالفعل أولويات أخرى بخلاف ميسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الأولويات تشمل مجموعة من اللاعبين، هم:

مبابي

يرى باريس سان جرمان أن تجديد عقد الفرنسي الدولي كيليان مبابي، نجم هجوم العملاق الباريسي، يمثل “أولوية قصوى” على طاولة مجلس الإدارة، ويفوق مسألة التعاقد مع ميسي من حيث الأهمية.

ويتواجد ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات (الرقم الأعلى من نوعه للاعب كرة في العالم)، على رادار المسؤولين في باريس سان جرمان منذ فترة طويلة، إلا أنه نظرا لتقدم “البرغوث” في السن (33 عاما)، فإن بطل الدوري الفرنسي يتطلع أولا إلى الحفاظ على موهبته الفرنسية الشابة.

وكان مبابي (22 عاما)، الحاصل رفقة منتخب “الديوك” على لقب بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا في صيف 2018، قد أحرز 3 أهداف “هاتريك” في شباك برشلونة بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي، في ذهاب منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها المارد الباريسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

مويس كين

وتشير تقارير صحفية، إلى أن باريس سان جرمان يسعى أيضا إلى تأمين الحصول على خدمات نجم آخر من نجومه الشباب، وهو الإيطالي مويس كين، الذي أحرز الهدف الثالث لفريقه في شباك برشلونة في المباراة الأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

ويلعب كين الآن مع باريس سان جرمان على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، لكن النادي الباريسي يرغب في التعاقد معه بصفة دائمة.

ديلي آلي

من جانبها، ذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن باريس سان جرمان يوجه راداراته أيضا صوب التعاقد مع نجم وسط توتنهام الإنجليزي ديلي آلي.

وسبق أن تدرب اللاعب تحت قيادة بوكيتينو حينما كان الأخير يتولى منصب مدرب السبيرز، والذي يؤمن بقدرته على إضافة المزيد إلى العملاق الباريسي.

سيرجيو راموس

يتطلع المسؤولون في النادي الفرنسي أيضا إلى تعزيز خط دفاعات الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، عبر التعاقد مع سيرجيو راموس، صخرة دفاع وقائد نادي ريال مدريد الإسباني، الذي أضحت أيامه معدودة على ما يبدو داخل أسوار العملاق المدريدي.

واقترن المارد الباريسي في الآونة الأخيرة بإمكانية التعاقد مع الإسباني الدولي في االميركاتو الصيفي المقبل، عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد في الـ 30 من يونيو المقبل.

وذكر برنامج “إل شيرينجيتو” التليفزيوني الإسباني، أن راموس قد أبلغ رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، برفض عرض التجديد وأخبره أن باريس سان جيرمان يسعى لضمه.