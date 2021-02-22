الصقعبي: السحب من صندوق الأجيال القادمة سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد

22 فبراير 2021 | | أكد النائب د.عبدالعزيز الصقعبي رفضه التام للسحب من صندوق الأجيال القادمة لتغطية العجز المالي لدى الحكومة محذرا من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد.

وطالب الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي مجلس الأمة بمعالجة أصل المشكلة بإيجاد حلول جذرية للخلل الاقتصادي من خلال وقف هدر الميزانية الدولة ومواجهة التجاوزات المالية في الجهات الحكومية بكل حزم، مشيرا إلى ان الحكومة ذهبت إلى الخيار الأسهل بالنسبة لها وإن كان الأسوأ بالنسبة للكويت بالعبث بصندوق احتياطي الاجيال القادمة.

وأوضح أن “هذا الصندوق هو الذي من بعد الله حمانا بعد الغزو الغاشم وهو الذي يحمينا من الأزمات والكوارث ويقوي وضعنا وتصنيفنا الائتماني لذلك نرفض العبث في هذا الصندوق رفضا تاما” .

وبين الصقعبي أنه “منذ بداية عمر المجلس وهناك مشكلة في الميزانية وأزمة مالية، وخلال السنوات الست الأخيرة تم صرف أكثر من 45 مليار دينار من الاحتياطي العام حتى تم سحب كل رصيد الصندوق”، مشيرا إلى أن ” النواب تحدثوا أكثر من مرة عن ضرورة إقرار معالجات اقتصادية عاجلة وضرورة استفادة الدولة من رسوم أملاك الدولة، ومعالجة ملف الشركات الحكومية المتعثرة ، وضرورة فرض الضريبة على دخل الشركات”.

وأشار إلى “مطالبات بشمول الشركات العائلية التي تستفيد من المناقصات ضمن مظلة تطبيق ضريبة دعم العمالة والمطبقة بنسبة 2.5٪ على الشركات المدرجة بالبورصة”.

وذكر إنه “تقدم باقتراح بإلغاء ميزانية التسليح العشوائي الذي يسحب من الاحتياطي العام دون حسيب ولا رقيب”، مبديا استغرابه لتجاهل الحكومة كل هذه المعالجات الاقتصادية.(إع)(أ.غ)