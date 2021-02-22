(الظواهر السلبية): إشراك أهل الاختصاص في مناقشة الموضوعات محل الدراسة

22 فبراير 2021 | | ناقشت لجنة الظواهر السلبية في اجتماعها اليوم الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها كافة الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع. حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الداخلية والشؤون والصحة والأوقاف والإدارة العامة للجمارك.

وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الداهوم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاقتراح مقدم منه كرئيس للجنة ومن المقرر النائب د.صالح المطيري وأيضا عضو اللجنة النائب د. محمد الحويلة، ويتعلق بالظواهر السلبية ومن أهمها المخدرات والعنف المجتمعي وأن يتم إشراك جمعيات النفع العام والمختصين بحيث تقوم تلك اللجنة بدراسة الظواهر السلبية وبحث أسبابها وآثارها وتحديد الدوافع لارتكابها وإيجاد سبل معالجتها.

وأوضح أنه “طلب من الجهات المختصة تقديم ملاحظاتها على هذا الاقتراح خصوصا أن الجميع أبدى تفاعله مع ضرورة إيجاد حلول لهذه الظواهر السلبية التي أثرت على المجتمع ودمرت فئات من الشباب سواء كانوا إناثا أو ذكورا”، مؤكدا أن “هذا الاقتراح سيكون من ضمن الأولويات”.

ولفت الداهوم إلى وجود مرسوم بقانون سابق بتشكيل لجنة وطنية عام 1989 ألغي في عام 2013، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أوضحت أن هذه اللجنة كانت مهمة وفعالة لذا تقدمنا بهذا الاقتراح برغبة لسد الخلل .

من جهة أخرى أكد الداهوم أن اللجنة البرلمانية بدورها ستقوم بدراسة جميع الظواهر السلبية وبحث أسبابها وآثارها وتحديد الدوافع لارتكابها وإيجاد سبل معالجتها.

وبين أن اللجنة ركزت نقاشها اليوم عن ظاهرة المخدرات وعن آلية منعها وانتشارها خصوصا أن الإحصاءات تشير إلى انتشار المخدرات بين فئة الأحداث وهو مؤشر خطير جدا، إضافة إلى ظاهرتي العنف الأسري والتحرش التي اخذت بعدا وصدى إعلاميا في الفترة الأخيرة مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة إشراك جميع جمعيات النفع العام والمختصين. (إع)(أ.غ)