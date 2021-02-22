جوهر يطالب بتغيير النهج الحكومي في التعامل مع الأزمات

22 فبراير 2021 | | طالب النائب د. حسن جوهر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بضرورة مراجعة الحكومة قراراتها الأخيرة التي اعتبرها قرارات عشوائية لا تخدم المواطنين.

وقال جوهر في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة، إن من بين هذه القرارات اشتراطها ضرورة إدخال كل كويتي يعود من السفر في حجر فندقي لمدة أسبوع على حسابه الخاص.

واعتبر أن الطلب الحكومي بسحب مبلغ 5 مليارات دينار من صندوق الأجيال القادمة عبث بالبلد وخيراته، معتبرا أن الطلب دليل استمرار في سياسة فاشلة لَم تكتف بحالة القلق التي وضعت البلد فيها من خلال إجراءات معالجة أزمة كورونا.

وقال جوهر إن وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود مستمر في قراراته العشوائية ويضرب بتوصيات الجسم الطبي الكويتي عرض الحائط، معتبراً أن الجسم الطبي في واد ووزير الصحة في واد آخر.

وأشار إلى أن هناك مشاكل تولدت نتيجة الإحباطات والإخفاقات التي عرضت الكويتيين وأموالهم ومستقبلهم إلى مخاطر حقيقية وعلى رأسها قطع أرزاقهم.

وأضاف أن “وزير المالية تجرأ ويحاول العبث والاستيلاء على أموال صندوق الاجيال القادمة، لأنه فشل في إيجاد موارد أخرى للدخل وترك كل الموارد المتاحة له بما فيها قضية الرسوم على أراضي وأملاك الدولة ووقف الهبات الخارجية”.

واستغرب جوهر من نسيان كل هذه الموارد والالتفات إلى أموال صندوق الأجيال القادمة على الرغم من الاعتراض الشعبي والرفض النيابي المستمر.

وأكد جوهر أن تعنت الحكومة واللجوء إلى الخيارات السهلة دليل واضح على فشلها وعدم وجود أي رؤية سليمة وصادقة ومخلصة وحريصة على الكويت ومستقبلها.

وشدد على احترامه حق سمو الأمير والاختصاص الأصيل لسموه في استخدم المادة 106 من ، إلا أن اللوم يقع على سمو رئيس الوزراء لتقديم هذا الطلب وتعطيل أعمال المجلس.

وأكد جوهر أن هناك عبئا ثقيلا ومسؤوليات كبيرة تقع على عاتق سمو رئيس مجلس الوزراء، محذرا من أن ” استمرار السياسة الحالية والإدارة بنفس العقلية سيضع الحكومة في أزمة أمام مجلس الأمة ونوابه”.(ع.إ)(أ.غ)